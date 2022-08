Dave De Herdt is nieuwe coach van Turnhout: “Verder bouwen op het fantastische werk van mijn voorganger”

Amper een dikke maand na zijn abrupt einde bij Racing Mechelen heeft De Herdt dus al een nieuwe uitdaging gevonden. “Hoewel ik mijn ontslag bij Racing totaal niet had zien aankomen en dat heel hard is aangekomen, heb ik die bladzijde ondertussen omgedraaid”, vertelt de ex-coach van onder meer Rupel Boom en Lierse K. “Daarom ben ik ook ingegaan op de uitnodiging van Turnhout om eens rond de tafel te zitten en uiteindelijk was alles heel snel in kannen en kruiken.”

Eigen accenten leggen

De Herdt kijkt duidelijk enorm uit naar het avontuur bij de Binken. “Ik heb vorig jaar met Racing twee keer tegen Turnhout gespeeld en er staat duidelijk iets. We hebben toen als kampioen bijvoorbeeld amper één op zes gehaald tegen hen. Dat zegt toch wel iets over het fantastische werk dat mijn voorganger Jo Christiaens hier geleverd heeft. Het is nu aan mij om daar op verder te bouwen en mijn eigen accenten te leggen.”

De Herdt maakt zo alsnog de overstap naar tweede nationale. “Normaal was het de bedoeling dat ik dat met Racing zou doen, maar door omstandigheden is dat dus niet doorgegaan. Al ben ik heel blij met mijn nieuwe club. De kern bestaat bijvoorbeeld voor maar liefst 80 procent uit eigen jeugd en dat kan ik alleen maar toejuichen. Het is nu aan mij om de jonge gasten verder te laten evolueren zodat we een mooi seizoen tegemoet gaan.”

Niet van nul beginnen

De Herdt hoopt promovendus Turnhout naar het behoud te kunnen loodsen. “Als we erin blijven, is ons seizoen geslaagd. We beschikken bijvoorbeeld over heel wat jong geweld en enthousiasme, maar anderzijds missen we misschien wel een tikkeltje ervaring. Al is het sowieso al bijzonder knap dat de club erin geslaagd is om deze bijzonder talentvolle kern samen te houden. Daardoor moeten we totaal niet van nul beginnen. Bovendien zit de sfeer in de groep heel goed en dat maakt de nieuwe uitdaging voor mij alleen maar leuker.”

