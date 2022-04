Dave De Herdt en Racing Mechelen staan voor herkansing op titel uit bij Beringen: “Ontgoocheling en frustratie omzetten in extra motivatie”

Heel ontgoocheld was hij na de 3-2 nederlaag in Lille vorig weekend, Racing Mechelen-trainer Dave De Herdt. Gefrustreerd ook omdat zijn spelers keer op keer wandelen werden gestuurd door de scheidsrechter na een zoveelste appèl voor strafschop. Racing verspeelde in de Kempen zijn eerste kans op de titel, maar op bezoek bij Beringen dit weekend volgt de herkansing. Het gevoel van onrecht en frustratie maakt plaats voor strijdlust.

“Het overheersende gevoel in de kleedkamer zaterdag was een en al frustratie”, blikt De Herdt terug. “Logisch ook. We verloren ten onrechte een wedstrijd die we verdienden te winnen en die ons de titel had kunnen opleveren. We begonnen scherp, maar in de plaats van de 0-2 viel de gelijkmaker uit de lucht. Niemand zag het gebeuren en niemand weet hoe die bal er in ging. Gerritsen stond al op de achterlijn en toch zeilde zijn voorzet nog via de verste paal in doel. Op de 2-1 moesten we dan weer scherper zijn en dan is het logisch dat je wat aangeslagen bent.”

Tien kansen

“Maar als je dan de tweede helft ziet, kan ik mijn spelersgroep niets verwijten. We speelden tegen een ploeg die met elf in de eigen zestien kroop en dan ontbrak het ons aan geluk in beide zones van de waarheid. De 3-1 viel ongelukkig bij een zeldzame tegenprik en wij kregen de bal er niet in, hoewel we er misschien tien keer de kans toe hadden. Het was altijd iets en dan heb ik het nog niet over de niet gefloten strafschoppen. Ongelofelijk dat.”

Blok in Beringen

“Maar goed, het is voorbij en natuurlijk is het geloof in de titel niet weg. We staan per slot van rekening nog altijd zeven punten voor. Het staat nu al vast dat we in Beringen tegen een stevig blok zullen moeten opboksen, maar dat was ook tegen Lille zo. Geen enkele trainer wil Racing kampioen zien worden ten koste van zijn eigen ploeg. Lille moest het ook hebben van zijn duels, maar daar bleven we vaak heel goed uit. Aan ons om ook nu weer goed de ruimtes te benutten.”

Motivatie

“Of de stress is toegenomen? Het is normaal dat je voor de wedstrijd een gezonde spanning voelt, maar als ik mijn groep vorige week zag voetballen, zie ik geen reden waarom we plots nerveuzer moeten worden. Integendeel. De ontgoocheling van Lille moeten we meenemen naar Limburg en omzetten in een nog grotere motivatie om het af te maken.”