Dauke Vreys (VC Oudegem): “Roekeloos volleybal, hoge foutenlast en te veel twijfels”

Overklast

Dauke Vreys mocht invallen om haar team te helpen. Zij probeerde wel, maar zonder succes. Zij bevestigde de analyse van haar trainer-coach. “We hebben de start gemist”, vertelt de 20-jarige aanvalster van Oudegem. “En dan begint het. We moesten vanaf het begin in de achtervolging en dan ga je meer risico’s nemen. Dat leidde tot roekeloos volleybal en zo ontstaat een ongewoon aantal fouten. We waren echt niet beginnen zweven, omdat we aan de leiding staan van de vrouwenliga. Bovenaan de rangschikking staan is fijn, maar we weten - zeker na deze nederlaag - dat we iedere week moeten bevestigen. Dus gaan we opnieuw hard werken, want volgend weekend willen we de drie punten pakken tegen Fixit Kalmthout.”