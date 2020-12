Darran Bisley (Herakles): “Match tegen Racing wordt een kleine finale midden in het seizoen”

Volleybal Seppe Rotty trekt met Menen, tussen het studeren door, naar Maaseik: “Goed figuur slaan”

9 december Na een weekje onderbreking vliegen de jongens van coach Frank Depestele er opnieuw in. Met een match in Maaseik wacht Menen zaterdag een lastige verplaatsing in de Euromillions League. “We moeten voluit in onze kansen geloven en dan zien we wel of dat volstaat om punten te pakken”, zegt de 19-jarige aanvaller Seppe Rotty.