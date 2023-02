Darko Van Rie (Zelzate) na 1-1-gelijkspel tegen Zelzate: “Maakten de fout te veel achteruit te kruipen”

“Ja, we trokken toch eerder met een teleurgesteld gevoel naar de kleedkamer. Veel had natuurlijk te maken met onze goede eerste helft. Dat vroege doelpunt via Kabary Pede zorgde natuurlijk voor vertrouwen. Aalst pakte uit met hoge pressie, maar je voelde wel dat we ons daar goed op voorbereid hadden en we kwamen er telkens goed uit. Een tweede doelpunt zat er misschien wel in.”

Tweede helft

Na de rust moest Zelzate wijken en Van Rie vond dat zijn ploeg de fout maakte om te diep in te zakken. “Na de rust werd Aalst de betere ploeg. We speelden te laag en de Ajuintjes maakten daarvan gebruik om de wedstrijd in handen te nemen. We konden even stand houden, maar halverwege de tweede helft kwam de gelijkmaker er. In het wedstrijdslot valt Aalst dan met tien en dan kreeg je weer een ander verhaal. Maar jammer genoeg raakten we niet verder dan steriel overwicht.”

Negende plaats

Van Rie zag ook dat zijn ploeg wat wegzakt in de klassering en dat doet ook zeer. “We hadden een schitterende zaak kunnen doen en zo’n beetje de leider in de subtop worden, maar we zakken weg naar de negende plaats. Het doel is toch om naar de vijfde of zesde plaats te mikken.”

Inzakken

Bo De Kerf had dezelfde analyse klaar als zijn doelman. Hij speelde zeventig minuten op positie 6 en twintig minuten op positie 4. “Voor de rust hadden we wel een goed gevoel en die 1-0 bij de rust opende perspectieven. Jammer genoeg zakten we wat weg in de tweede helft. Positioneel was het minder goed. De rode kaart van Aalst gaf ons wat zuurstof, maar ook niet meer. Ik denk dat een puntendeling het juiste resultaat is.”

Lees ook: meer voetbal tweede nationale A