Darko Van Rie (KVV Zelzate): “Op Harelbeke is het altijd bikkelen”

“Ik denk dat we met een positief gevoel op de voorbereiding mogen terugblikken. Zelf had ik vrij snel een goed gevoel bij het niveau dat ik haalde en dat liet me toe om rustig op te bouwen. Eigenlijk ging ik zelfs ietwat door op het elan van vorig seizoen. Als ploeg hebben we in die voorbereiding ook stappen gezet. Neen, coach Gino Pauwels was niet altijd gelukkig. Maar we moesten veel pionnen inpassen en dan vraagt het toch wat tijd opdat alles min of meer verloopt zoals je het als coach in gedachten hebt. De organisatie was niet altijd top, maar op het einde van de voorbereiding zat dat toch behoorlijk snor. Het straffe is eigenlijk dat we vorig jaar al goed scoorden wat betreft voetballend vermogen en dat we op dat vlak ook nog stappen gezet hebben. Positief is ook dat we een hechte groep hebben en over een competitie van dertig zondagen is dat een niet onbelangrijk gegeven.”