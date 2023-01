Darko Van Rie (KVV Zelzate) na de 1-4-nederlaag tegen Oostkamp: “Degelijke repliek tot de 1-2 viel”

Voetbal tweede nationale AKVV Zelzate verloor voor de tweede week op rij. Oostkamp bleek vooral in de tweede helft een maatje te groot en trok met een 1-4-zege huiswaarts. Aan Darko Van Rie lag het niet. Bij de doelpunten had hij zich niks te verwijten. Een uur lang had Zelzate uitzicht op puntengewin, maar nadien bleek Oostkamp te sterk. Van Rie gaf toe dat Oostkamp verdiend de drie punten pakte.

“Verdiend is de zege voor Oostkamp wel, al kwamen er overdreven cijfers op het bord. Zij hadden zes, zeven kansen om te scoren en maken er vier. Efficiëntie heet dat, zeker. In de eerste helft lag de wedstrijd wat in balans en veel gaven we niet weg. De organisatie was goed. Vanzelfsprekend was dit niet, want door de afwezigheid van de geschorste Jens Vandenhende en de geblesseerde Tibo Franki moest coach Gino Pauwels danig sleutelen aan de ploeg. Maar Bo De Kerf en Kevin Kabera vielen zeker niet uit de toon en toonden zich waardige vervangers.”

Kopjes

Ondanks de brilscore bij de rust werd het uiteindelijk nog een zware 1-4-nederlaag voor Zelzate. Van Rie zag wel enkele pijnpunten. “Oostkamp kwam gretiger uit de kleedkamer. De eerste kans was voor hen. Ik kon redding brengen, maar bij de hoekschop gaven we niet thuis en werd het 0-1. Vorige weekend slikten we ook een doelpunt op spelhervatting en het wordt toch zaak om daar scherper op te verdedigen. Het pleit wel voor ons dat we toch even een vuist kunnen maken en we dan een strafschop weten te versieren. Met spitsen als Thomas Zwart en Roy Broeckaert ben je dan bijna zeker dat de bal binnengaat. Maar misschien waren we na die 1-1 weer wat minder geconcentreerd, want anderhalve minuut later kwam de 1-2 al op het bord. Een mentaal tikje toch, want we hebben nadien Oostkamp niet echt pijn meer kunnen doen. In de slotfase moest ik zelfs nog de 1-5 voorkomen.”

Merelbeke

Volgend weekend maakt Zelzate de korte trip naar Merelbeke. Van Rie weet dat deze wedstrijd wel leeft binnen de club. “Ja, het is een derby en ook wel een ploeg die in onze buurt staat. Twee weken geleden hadden we de aansluiting met de subtop gemaakt en hoopten we daar even te blijven. We zijn daar niet in geslaagd, maar anderzijds moeten we toegeven dat de toppers toch nog een pak meer kwaliteit in de rangen hebben. Het wordt nu zaak om in Merelbeke een goed resultaat neer te zetten.”

