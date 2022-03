Darko Lemajic (AA Gent) bezegelt lot van Beerschot: “Ik dank de coach voor het vertrouwen”

Voetbal 1AMet zijn tweede competitiegoal voor AA Gent (de eerste scoorde hij op 26 september vorig jaar tegen Cercle Brugge), hij lukte ook al een doelpunt in Europa, trok Darko Lemajic - verrassend aan de aftrap - AA Gent mee over de streep zondagavond tegen Beerschot. Voor de lange Serviër was dat doelpunt vooral ‘a big relief’, een grote opluchting.

En of het doelpunt voor Darko Lemajic deugd deed. Even voorbij het uur kopte hij een gemeten voorzet van Hjulsager voorbij Biebauw overhoeks in de verste hoek.

“Ik kan niet uitleggen wat ik voelde”, vertelt hij na de match. “Opluchting vooral, want ik komt uit een moeilijke periode waarvan ik niet goed wist hoe ermee om te gaan. Gelukkig kon ik terecht bij vrienden en ploegmaats, die me enorm hielpen. Dit is voor hen. En dat doelpunt? Het was een goeie voorzet van Andrew, dat is al het halve werk. Ik moet hem bedanken. Ik ben opgelucht en blij dat ik het team in een belangrijke match kon helpen. We wisten allemaal dat er heel wat nieuwe spelers een kans gingen krijgen, aan mij om die te grijpen en me te bewijzen. Ik ben oprecht blij dat we wonnen.”

Opvallend: ook al krijgt en kreeg hij niet al te veel speelgelegenheid van Hein Vanhaezebrouck, de Gent-trainer is Lemajic altijd blijven verdedigen. “Ik wil hem daar nu ook graag voor bedanken”, klinkt de Servische spits. “In de media leek het alsof hij alleen maar over mij sprak, maar hij helpt ook anderen enorm. Hoe het komt dat ik zo’n zware maanden heb? Een vertrouwenskwestie. En vertrouwen is een van de belangrijkste aspecten van een spits. Je moet vertrouwen hebben, anders lukt het niet.”

Lemajic beseft tot slot dat play-off 1 nu weer een beetje dichterbij komt voor Gent. “Maar het is nog te ver weg om over na te denken. We moeten het match per match aanpakken en onze goede reeks proberen te verlengen. Ik hoorde dat Gent het vorig jaar ook al op deze manier deed. De komende weken worden erg belangrijk. Welke rol er voor mij weggelegd is? Geen idee, maar ik ben klaar om het team te helpen als ze mij nodig hebben. Ik zal me altijd honderd procent geven. Soms zal dat genoeg zijn, soms niet.”

