Dario Van Der Heyden behaalt in Burst allereerste zege als junior: “Verstoorde winter is verleden tijd”

WielrennenHet paasweekend heeft de verrijzenis van Dario Van Der Heyden helemaal ingeluid. Na enkele perikelen in de winter lijkt de Liedekerkenaar er nu weer helemaal te staan. Nadat hij al enkele ereplaatsen verzamelde, schoot hij dit weekend in Burst de hoofdvogel af. Van Der Heyden won voor Victor Hannes en Maurits Van Petegem.

In Burst kon Dario Van Der Heyden groeien in de koers. “Het was een nerveuze wedstrijd met veel valpartijen. Wellicht had dat te maken met het hoge tempo. Verschillende renners probeerden wel het verschil te maken, maar de marge was nooit groter dan een halve minuut.”

“In het begin voelde ik me zeker niet super, de benen voelden zwaar aan. Vermits niemand uit de greep van het peloton bleef, begon ik meer en meer te rekenen op mijn sprint. Op vier ronden van het einde heb ik me wat meer naar achteren laten uitzakken, maar ik bleef de situatie wel attent opvolgen. Grote namen mochten zeker niet wegrijden. In de voorlaatste ronde schoof ik dan weer naar voor richting top tien. Uiteindelijk geraakte ik in de slotfase zelfs nog uit de greep van het peloton om solo te finishen. Ik vond het toch net iets te riskant om met een grote groep naar de meet te trekken.”

Mindere winter

Naar eigen zeggen heeft Dario Van Der Heyden er een mindere winter opzitten. “In september heb ik mijn pols gebroken. De naweeën hebben toch wel lang aangesleept. Pas in de Koppenbergcross voelde ik voor het eerst dat er beterschap was. Ik werd zevende en was de derde landgenoot. Ik had op dat moment nog geen UCI-punten. Nadien volgden er nog wel enkele mooie resultaten. Op het Belgisch kampioenschap werd ik achtste, maar een foutje bij de start brak me toen zuur op. Na het veldritseizoen heb ik een week rust ingebouwd. De verstoorde winter is in ieder geval verleden tijd.”

Tijdrijden

Op de weg was het even wachten op de resultaten. Dario Van Der Heyden bevestigt. “De uitslagen waren nog niet overweldigend, maar het goede gevoel was er wel al. In Neerijse werd ik al eens elfde. In Burst behaalde ik dit weekend mijn allereerste overwinning als junior. Dat geeft moed. Volgende zaterdag neem ik deel aan de testtijdrit in Poperinge. Het zal de eerste keer dit seizoen zijn dat ik op de tijdritfiets zit. Ik ben benieuwd wat ik in deze discipline al kan bereiken.”

