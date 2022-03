Dario Van Cauwenberghe (VC Wingene): “Met deze club iets moois heropbouwen”

“Ik heb mijn jeugdrangen bij VC Wingene doorlopen”, weet de 24-jarige Dario Van Cauwenberghe, verdedigende middenvelder en plaatser van zonnepanelen. “Ik woon in Wingene en speelde de voorbije seizoenen bij Daring Brugge. Ik keerde echter terug naar de heimat omdat er heel wat vrienden bij de herstart van VC Wingene terug de voetbaldraad opnamen. Dichter bij huis spelen, is altijd leuk en vooral wanneer je nu ook kunt samenspelen met heel wat vrienden. Het bestuur greep enkele jaren geleden drastisch in door het nationaal voetbal vaarwel te zeggen en een nieuwe en vooral lokale herstart te nemen in vierde provinciale.”

Prima seizoen

“We zijn dit jaar aan een prima campagne bezig. We staan aan onze leiding in onze reeks en voor de titel lijkt het op een tweestrijd te zullen uitdraaien met VK Dudzele. Zij staan op vijf punten en er komt binnen enkele weken nog een onderlinge confrontatie. Ondertussen moeten we proberen zo weinig mogelijk averij op te lopen in de andere matchen. Zo wisten we dat we zaterdagavond thuis tegen Knokke B zeker geen onnodig puntenverlies mochten lijden. Met goals van Niels Taveirne en Jorden Vankeirsbulck stonden we al na een goede twintig minuten 2-0 voor. Die voorsprong konden we makkelijk behouden zodat we blij waren dat we andermaal drie punten aan ons saldo konden toevoegen. Ook concurrent Dudzele liet zaterdagavond thuis tegen Lissewege B geen steek vallen zodat het bovenin het klassement status-quo blijft.”