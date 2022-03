Dario Van Cauwenberghe blijft met VC Wingene klassering aanvoeren: “We kunnen geen verstoppertje meer spelen”

Kapitein Dario Van Cauwenberghe blijft met beide voetjes op de grond. “We zijn dit jaar aan een prima campagne bezig”, beaamt de 24-jarige Van Cauwenberghe. “We staan aan de leiding in de reeks en voor de titel lijkt het een tweestrijd te zullen worden met Dudzele. Zij staan op vijf punten en over enkele weken is er nog de onderlinge confrontatie. Intussen moeten we proberen zo weinig mogelijk averij op te lopen.”

“Zo wisten we dat we zaterdagavond thuis tegen Knokke B geen onnodig puntenverlies mochten lijden. Dankzij goals van Niels Taveirne en Jorden Vankeirsbulck leidden we al na een goede twintig minuten met 2-0. Die voorsprong konden we makkelijk behouden zodat we blij zijn dat we andermaal drie punten aan ons saldo konden toevoegen”, stelt Van Cauwenberghe. “Ook concurrent Dudzele liet zaterdagavond thuis tegen Lissewege B geen steek vallen zodat het bovenin het klassement status-quo blijft.”

Realistische ambities

“Met nog 8 matchen te gaan kunnen we als leider geen verstoppertje meer spelen. We gaan volop voor de titel. Promotie naar derde provinciale zou mooi zijn. De fans vonden de weg naar het stadion terug en kunnen vooral supporteren voor jongens van de eigen regio. Met realistische ambities moeten we vooruitkijken en ik vind het leuk dat ik kan meewerken aan de heropbouw van deze mooie club”, stelt de verdedigende middenvelder, die de jeugdrangen bij VC Wingene doorliep. “Ik woon in Wingene en speelde de voorbije seizoenen bij Daring Brugge. Ik keerde echter terug naar de heimat omdat heel wat vrienden bij de herstart van VC Wingene weer de voetbaldraad opnamen. Dichter bij huis spelen, is altijd leuk en vooral wanneer je nu ook kunt samenspelen met heel wat vrienden.”