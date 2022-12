Dario Gjergja furieus na uitsluiting in verloren bekerduel tegen Limburg United: “Nul respect”

Filou Oostende verloor vrijdagavond in sporthal Alverberg het heenduel in de kwartfinales van de Lotto Basketball Cup Limburg United tegen Limburg United met 73-70 en moet dinsdag vol aan de bak om een ticket voor de halve finale te bemachtigen.

Vreemd toch wat decompressie met een team kan doen. Eerst een competitieduel verliezen in Mons om daarop een stunt van jewelste te realiseren op bezoek bij de Turkse topclub Galatasaray Nef in de Champions League en vervolgens een bekerduel te verliezen tegen Limburg United. Een heruitgave van de bekerfinale van vorig seizoen tussen beide teams. De landskampioen beet op 13 maart van dit jaar in een kolkend Vorst Nationaal verrassend in het zand (79-73) en moest vrijdagavond opnieuw het onderspit delven tegen een uiterst gedreven thuisploeg. Coach Dario Gjergja kon opnieuw rekenen op een fitte Vrenz Bleijenbergh en center Jesse Waleson. Servaas Buysschaert reisde mee af naar het verre Limburg, maar maakte er geen deel uit van de wedstrijdselectie.

Onder impuls van een sterke Haris Bratanovic, zeven punten in het eerste quarter, wees het scorebord na tien minuten spelen 14-16 aan in het voordeel van de bezoekers. Aan de overkant was Jonas Delalieux een gesel voor de Oostendse verdediging met een 39-34-ruststand tot gevolg. De kustploeg kwam snedig uit de kleedkamer en liet meteen een 0-8-run optekenen, waardoor Limburg opnieuw in de achtervolging moest (53-58). Bij een 55-62-stand kantelde de wedstrijd volledig. Delalieux voedde United met een 15-0 tussenspurt, terwijl Gjergja na zijn tweede technische fout de zaal werd uitgestuurd. Tyree kon de schade nog enigszins beperken, zodat Oostende dinsdag een kloofje van drie punten moet zien te overbruggen (73-70).

Respectloos

Onbegrip bij Oostende, maar ook bij de commentatoren tijdens de live-uitzending op Youtube toen Gjergja zijn tweede technische fout kreeg. “Dit vind ik opvallend. Dit vind ik zeer opvallend. De ref aan de overzijde fluit een technische fout voor Gjergja, terwijl de ref die het dichtst bij hem staat niet eens reageert.” Gjergja zelf was furieus na zijn uitsluiting. “Nul respect. Nul menselijkheid. Ik krijg die technische vanop 25 meter afstand, terwijl ik met mijn rug naar hem gedraaid sta en tegen mijn bank bezig ben. Ik snap het niet. Jammer genoeg kan ik nu niks zeggen over de sterke partij van Delalieux en moet ik het hebben over deze drie gasten die mij, mijn leven en mijn familie in diskrediet brengen. Desalniettemin proficiat aan Limburg”, aldus Gjergja in een korte reactie. Dinsdagavond staat de terugmatch op het programma in de COREtec Dôme.