Dario Gjergja (Filou Oostende) is op zijn hoede voor bekerduel bij LDP Donza A: “We onderschatten geen enkele tegenstander”

Na de winst in de BNXT-Supercup tegen het Nederlandse Heroes Den Bosch stapten de manschappen van Dario Gjergja het vliegtuig op naar het Kroatische Zadar. “We zijn er niet op vakantie geweest, maar hebben er keihard gewerkt”, vertelt de Kroatische succescoach, toe aan zijn twaalfde seizoen aan zee. “Naast het feit dat we de internationals eerst wat op adem hebben laten komen, kwam het erop neer om de nieuwkomers vlot te integreren in het team en het systeem. We hadden voor de Supercup immers slechts een tweetal keer met de voltallige kern kunnen trainen. De prioriteit was dus om er te werken, al hebben we ook wat aan teambuilding gedaan in een mooie omgeving”, aldus Gjergja.

LDP Donza A

Zaterdagavond vormt het Ontmoetingscentrum Polderbos in De Pinte het decor voor het eerste bekerduel van het nieuwe seizoen. “Het belooft al meteen een hoogtepunt te worden voor het basket in onze regio”, staat er te lezen op de website van tweedenationaler LDP Donza A. Een fusieclub die ontstaan is in 2019 door het samenvoegen van het toenmalige BBC Latem-De Pinte en BBC Deinze-Nazareth. De club is hierdoor actief op het grondgebied van Sint-Martens-Latem, De Pinte, Nazareth en Deinze. Met de 39-jarige Senne Geukens (ex-Aalst) en Sander Van Caeneghem (27, ex-Bergen) heeft Donza enkele spelers met ervaring op het hoogste niveau binnen de rangen. “Van onderschatting mag en zal er geen sprake zijn”, stelt Gjergja. “We hebben respect voor elke tegenstander, op eender welk niveau. Dit is voor ons dus zeker geen voorbereidingsmatch op het Europese duel tegen Galatasaray. We zullen hoe dan ook op volle sterkte aantreden. We zullen er warm onthaald worden, want overal waar wij komen, vullen we de zalen. Dat betekent iets voor de club en voor het basketbal in ons land, wat we alleen maar kunnen toejuichen. We zijn op onze hoede, maar mikken ook dit seizoen naar de hoofdprijs in de bekercampagne.