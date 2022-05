Dario Gjergja en Oostende vloeren Bergen met een sweep richting play-offfinale: “Ik ben blij voor mijn spelers”

Het speelde de recordkampioen echter geen parten, want Bergen bleek ook dit seizoen een paar maten te klein voor de kustploeg. Zaterdagavond klaarde Oostende de klus in eigen huis met een klinkende overwinning. De Henegouwers begonnen nochtans niet slecht (2-6), maar een sterke van der Vuurst de Vries dirigeerde zijn team naar een twintiger bij de rust. Een trefzekere Gillet zag wel graten in diens assists en diepte de kloof op het einde van het derde quarter verder uit naar 31 punten bij 70-39. Finaal zou Oostende winnen met een verschil van maar liefst 42 eenheden (90-48). Het is maar de vraag wie de regerend kampioen straks van een elfde titel op rij zal weten te houden. Maandagavond kan Mechelen het tweede finaleticket bemachtigen mits winst in duel nummer vier op bezoek bij Leuven. Bij verlies volgt een belle in Mechelen.

Djordjevic onzeker

“Ik ben blij voor mijn spelers”, vertelt Dario Gjergja. “We zijn erin geslaagd om de finale te bereiken zonder Djordjevic, de leider van deze groep. Dat is niet evident, maar van der Vuurst liet in deze play-offs zien dat hij steeds beter wordt. Tegen Nichols en andere degelijke tegenstanders heeft hij zijn job uitstekend uitgevoerd. We hopen onze kapitein te kunnen recupereren voor de finalematchen, maar we moeten het dag per dag bekijken, want hij sukkelt met een serieuze ontsteking. Tijdens zijn afwezigheid hebben we als groep ook getoond waartoe we in staat zijn als we de bal het werk laten doen. We gaan naar de finale en willen uiteraard die hoofdprijs pakken.”