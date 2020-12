Dario Gjergja en Filou Oostende staan tegenover Italiaanse topper Brindisi: “We zijn niet kansloos”

BASKETBAL CHAMPIONS LEAGUELandskampioen Filou Oostende werkt dinsdagavond de volgende opdracht in de Champions League af op bezoek bij het Italiaanse New Basket Brindisi. De heenmatch ging eerder deze maand verloren met 80-92.

Filou Oostende zette maandag rond de middag voet op Italiaanse bodem na een korte vlucht vanuit Charleroi richting Bari. Een busrit van een klein anderhalf uur langs de Adriatische Zee later arriveerde de kustploeg in het hotel in Brindisi, diep in de hak van de laars. Palazzetto dello Sport ‘Elio Pentassuglia’ vormt dinsdagavond het decor voor Oostendes vierde wedstrijd in de poulefase van de Champions League.

Winst tegen Milaan

In de heenronde liet Oostende een 1-2 noteren na verlies in het Turkse Darüssafaka, de stuntzege tegen het Spaanse Burgos en de nederlaag tegen Brindisi. De Italianen wonnen tot dusver tweemaal en doen het ook in de eigen competitie voortreffelijk met een 9-2. Nadat leider Milaan een eerste nederlaag werd aangesmeerd, kwam afgelopen weekend na tien overwinningen op rij een einde aan de zegereeks met een onverwachte 81-92-verliesbeurt tegen middenmoter Pesaro. Coach Vitucci nam de volledige verantwoordelijkheid op zich en verwacht straks ongetwijfeld een reactie van zijn manschappen. Oostende weze gewaarschuwd ...

Leerproces

“We staan tegenover een hele sterke ploeg, die een topclub uit de Euroleague het nakijken gaf”, vertelt coach Dario Gjergja, die naar Italië is afgereisd zonder Pierre-Antoine Gillet, Servaas Buysschaert en Haris Bratanovic. Youngsters Xander Pintelon en Jesse Waleson stapten wel mee op het vliegtuig. “Brindisi was zaterdag tegen Pesaro niet op het niveau dat we hen mogen verwachten. Ze zullen sowieso uiterst gemotiveerd aan de opworp staan om orde op zaken te stellen.”

“Wij zullen ons uiterste best doen, ook al moeten we drie belangrijke spelers missen. Het is voor ons hoe dan ook een leerproces, maar dat neemt niet weg dat we uiteraard een goed resultaat willen neerzetten met het oog op een mogelijke kwalificatie voor de volgende ronde”, gaat Gjergja voort. “In tegenstelling tot de heenmatch moeten we nu vanaf de eerste minuut bij de les zijn door beter te reageren op hun agressiviteit. Ze hebben ons toen immers meteen bij de keel gegrepen met hun rebounds en tweede aanvalspogingen. We staan voor een loodzware opdracht, maar ik acht ons zeker niet kansloos, anders had ik evengoed thuis kunnen blijven”, klinkt het tot besluit.