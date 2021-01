Dario Gjergja en Filou Oostende sluiten groepsfase Champions League af met derde plaats: “Hoogst haalbare”

Zowel Oostende als Darüssafaka waren voor aanvang van de wedstrijd al uitgeschakeld in groep H, maar maakten er toch een aangenaam kijkstuk van. Nadat de bezoekers uit Istanbul de score hadden geopend, nam de kustploeg de touwtjes in handen. Uitblinker Loïc Schwartz (goed voor 14 punten aan 100% en 3 assists) zette de lijnen uit en had een groot aandeel in een tweede zege in de Champions League dit seizoen, goed voor een derde plaats in het klassement van de verkorte groepsfase. De titelverdediger San Pablo Burgos uit Spanje en het Italiaanse Brindisi grijpen de tickets voor een plek bij de laatste zestien.

Sterk derde quarter

“Over het algemeen tevreden van onze prestatie”, vertelt coach Gjergja. “Op het einde van de eerste helft werden onze slordigheden afgestraft en naderden ze tot op drie punten. Offensief kunnen foutjes nog door de vingers gezien worden, maar defensief is dat uit den boze. Wie zijn job niet uitvoert en niet alles geeft, is niet langer mijn vriend. Onze reactie in het derde quarter was echter sterk en we hielden vol tot het einde. De bal ging goed rond, al is zestien assists voor ons het absolute minimum. We wilden dit hoofdstuk met een zege afsluiten en dat is ons finaal ook gelukt. Bovendien hebben we heel wat kunnen roteren, wat belangrijk is met het oog op de toekomst.”

Burgos en Brindisi

Oostende kreeg in zijn 40ste Europese campagne af te rekenen met tal van blessures en speelde geen enkele wedstrijd met een voltallige kern. “Zelfs met een compleet roster was dit mijns inzien het hoogst haalbare. De drie tegenstanders in onze poule zijn beter dan ons. Ze hebben niet alleen meer individuele kwaliteiten, maar vooral veel meer ervaring. Burgos en Brindisi gaan verdiend door naar de volgende ronde, zonder enige twijfel. Het enige wat ik betreur is het feit dat we slechts zes duels konden spelen in plaats van de oorspronkelijke veertien. Voor onze jonge groep maakt dat een enorm verschil in hun verdere ontwikkeling. We trekken onze lessen uit de wedstrijden tegen deze toppers, maar één ding is duidelijk … Ervaring kun je als speler niet kopen”, stelt Gjergja, die nog geen beroep kon doen op de geblesseerden Mario Nakic en Simon Buysse.

“Hun revalidatie verloopt goed en ze zitten voor op schema. Het zal goed zijn om hen er terug bij te hebben. Over de keuzes die ik dan zal moeten maken, spreek ik me niet uit. Wie het verdient om te spelen, zal spelen. Zo simpel is dat”, besluit Kroatische succescoach.

Zondagmiddag speelt Oostende de volgende wedstrijd in de eigen competitie op bezoek bij Brussels. De eerste confrontatie won Filou met duidelijke 89-70-cijfers.