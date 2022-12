Dario Gjergja en Filou Oostende op bezoek bij Turkse Galatasaray: “We staan tegenover één van de favorieten voor de eindzege”

basketbal Champions leagueFilou Oostende is maandag vertrokken richting Istanbul voor het vijfde en voorlaatste groepsduel in de Champions League. Afgelopen vrijdag leed de kustploeg een nipte competitienederlaag op bezoek bij Bergen.

Geen al te beste generale repetitie voor de landskampioen vrijdag in een sfeervolle mons.arena. De manschappen van coach Dario Gjergja begonnen aardig aan de partij en sprokkelden in het eerste quarter al een flinke bonus. Zo ging het van 4-11 naar een 17-24-voorsprong na tien minuten spelen. De thuisploeg liet echter niet begaan en legde in het tweede luik het Oostendse pijnpunt onder de ring bloot. Defensief moest de landskampioen het ontgelden en Mons profiteerde optimaal om de bordjes weer in evenwicht te brengen.

In een gesloten tweede helft gaven beide teams elkaar geen duimbreed toe. 60-60 op het halfuur en 78-78 op vijf seconden van het einde. Braxton zou de wedstrijd in het voordeel van Bergen beslissen toen hij foutief werd afgestopt door Gillet en niet faalde vanaf de vrijworplijn. “We waren helemaal niet op de afspraak”, vertelt Haris Bratanovic, goed voor tien punten en zeven rebounds. “Ik voelde het eigenlijk al tijdens de opwarming dat de energie ontbrak en dat is ook veertig minuten lang gebleken. De coach had ons nochtans gewaarschuwd voor dit Mons, temeer omdat ze al een aantal duels op rij verloren hadden. Van onderschatting was er geen sprake, maar ze waren veel energieker en dat hebben we moeten bekopen. Op naar de volgende match”, aldus de Belgian Lion, dinsdagavond met Oostende op bezoek bij het Turkse Galatasaray.

Galatasaray Nef

De heenmatch in Oostende is de landskampioen ongetwijfeld nog niet vergeten. Niet enkel omwille van de nederlaag, maar de Turkse fans lieten zich in de COREtec Dôme niet van hun beste kant zien door hun vak in de tribune volledig af te breken. Galatasaray staat momenteel vijfde in de BSL en verloor vorige week met slechts zes puntjes van leider Fenerbahce. Vorig weekend ging Bahcesehir Koleji voor de bijl met 79-86.

De Turken voeren het klassement aan in groep C in de Champions League en hebben er alle baat bij om in eigen huis te zegevieren en hun leidersplaats veilig te stellen. Oostende mikt op de derde stek met het oog op de play-ins en moet vooral hopen dat Warschau geen zege boekt tegen Hapoel Holon, de tegenstander van Oostende op 20 december. “Een ‘big game’ zou ik het niet noemen”, aldus Gjergja. “Galatasaray is veruit de beste ploeg en mijns inzien één van de favorieten voor de eindzege. Wij zullen er ons uiterste best doen, maar moeten ook realistisch blijven”, klinkt het tot besluit.

