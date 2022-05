Dario Gjergja en Dusan Djordjevic (Filou Oostende) pakken elfde landstitel op rij: “Dit is uniek”

De Oostendse hegemonie hield ook dit seizoen stand in het vaderlandse basketbal na een 3-1-zege tegen revelatie Mechelen in de Belgische play-offs van de BNXT League. In een tot de nok gevulde Winketkaai stak kapitein Dusan Djordjevic, die geblesseerd langs de zijkant moest toekijken, de beker van zijn elfde landstitel op rij in de lucht, de 23ste in de clubgeschiedenis. We sprokkelden enkele reacties in het feestgedruis. “Dit is ongelooflijk. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat mijn ploegmakkers het zouden klaarspelen”, zegt Djordjevic. “Keye (van der Vuurst de Vries red.) heeft bewezen klaar te zijn om die rol over te nemen en ik ben bijzonder trots op hem. Hij heeft alles in huis om ook in dit soort wedstrijden het team naar een hoger niveau te tillen. Zelf had ik het er aanvankelijk erg lastig mee zelf niet te kunnen spelen, maar heb mij gaandeweg wat aangepast. Vanop de bank moest ik echter wel mijn energie kwijt, want ik zat er vol van de adrenaline en heb de ploeg bijgestaan waar ik kon. Dit is een unieke prestatie, elf titels op rij, in eender welke sport”, aldus de 39-jarige Servo-Belg.

MVP

Keye van der Vuurst de Vries werd uitgeroepen tot MVP van de finales. “Ik had het niet verwacht, maar uiteraard is het mooi om die trofee te krijgen. Het kampioenschap is natuurlijk nog veel belangrijker. Een geweldig moment voor ons team, voor de fans en de coaching staff. Het valt niet in woorden te omschrijven. Ik heb gedaan wat het team nodig had en wist dat ik een tandje zou moeten bijsteken. De inbreng van Dusan valt echter niet te onderschatten, want veel mensen zien niet wat hij zelfs langs de zijkant voor ons betekend heeft. Niet enkel een groot speler, maar ook een groot persoon. Veel respect ook voor onze tegenstander, want Mechelen heeft er echt een wedstrijd van gemaakt. Er kan weliswaar maar één kampioen worden”, vertelt het Nederlandse toptalent.

Wedstrijd vier was een kolfje naar de hand van Phil Booth. De Amerikaan won eerder al tweemaal het NCAA-kampioenschap en voorkwam met een ijzersterke prestatie in de Winketkaai een vijfde beslissende wedstrijd in deze play-offs. “Geweldig! Hierop hebben we een gans seizoen gewacht, maar we hebben er hard voor moeten vechten. Des te mooier om dit in het hol van de leeuw te kunnen realiseren. Basketbal is een sport waarin alles draait om het winnen van titels. Ik kan nu al terugblikken op een prachtig seizoen bij Oostende, waar ik heel veel geleerd heb van zowel de coach, Dusan als Pierre (Gillet red.). Het was voor mij een zegen”, aldus Booth.

Succescoach Gjergja

Elfde volledige seizoen voor coach Dario Gjergja. Elfde landstitel voor de Kroaat. Ongezien! “Allereerst proficiat aan Mechelen voor een uitermate knappe campagne. Hierbij wil ik in het bijzonder de prestatie van Domien Loubry in de verf zetten, wat ik hem ook persoonlijk verteld heb. Elfde titel op rij is fantastisch, maar ik doe dit niet alleen. Ik maak deel uit van een schitterende organisatie en dit is de titel van iedereen die dagdagelijks met ons werkt. De eerste titel zonder Dusan op het parket, al was hij nooit ver weg. Hij was er altijd bij, elke video, elke bespreking en dat is geweldig. Laat ons nu eerst even genieten en dan leggen we de focus volledig op de BNXT play-offs”, klinkt het tot besluit.

In die BNXT play-offs komt Oostende voor het eerst in actie op 5 juni met een thuismatch tegen de winnaar van het duel tussen ZZ Leiden, verliezend finalist van de Nederlandse play-offs, en de winnaar van het duel in ronde vier tussen Bergen en Leuven.