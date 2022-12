Dario Callebaut is ‘aanwinst’ van Erpe-Mere United: “Blij dat ik me eindelijk kan bewijzen”

Trainer Levi Jacobs heeft alvast één lichtpuntje. Hij zal zonder nieuwe tegenslagen kunnen beschikken over Dario Callebaut (23). In het tussenseizoen kwam die over van Pepingen-Halle, maar tot op heden stond de nieuwkomer nauwelijks op het veld. “Het heeft me inderdaad nog niet meegezeten dit seizoen. Tijdens de voorbereiding liep ik een enkelblessure op. Toen ik opnieuw speelklaar raakte, volgde er een nieuwe blessure (knie, red.). Het gevolg was dat ik voor de winterstop nauwelijks in actie ben kunnen komen. Ik ben blij dat ik me eindelijk kan bewijzen voor de club.”

Goede opleiding

Dario Callebaut heeft al enkele voetbalwatertjes doorkruist. “Negen jaar lang werd ik opgeleid door AA Gent. De laatste drie jaar trad ik aan bij de beloften. Daar trainde ik samen met mannen als Jonathan David en Matisse Samoise. Vandaar trok ik naar Pepingen-Halle (tweede nationale, red.), waar ik twee seizoenen aan de slag was. Bij Pepingen-Halle liep het niet zo goed voor mij. Veel speelminuten kon ik er niet vergaren. In het voorjaar kwam Erpe-Mere op de proppen. Ploegmaat Tom Lammens kende ik al uit het verleden. Dat gaf vertrouwen. Ik begon dan ook vol goede moed aan de stage. We kenden een leuke stage met een toffe teambuilding. Er stonden Highland Games op het programma. De dag nadien was ik stijf (lacht). De eerste trainingen waren zwaar door de hitte, maar ik keek uit naar het debuut op Dikkelvenne. Blessureleed oordeelde daar spijtig genoeg anders over.”

Behoud verzekeren

Dario Callebaut hoopt zich de komende maanden alsnog te kunnen bewijzen. De doelen zijn duidelijk. “Voor de start van de campagne was het al voor iedereen duidelijk dat we zouden moeten knokken om het behoud veilig te stellen. De ploeg kwam op het nippertje via de eindronde in tweede nationale terecht. Ik denk dat de huidige cijfers aan die vroege doelstelling niet veel veranderd hebben. Voor mijzelf zijn de doelen al even duidelijk. Ik wil gezond blijven en opnieuw aan voetballen toekomen. De supporters van Erpe-Mere hebben me nog niet leren kennen. Daar moet verandering in komen.”