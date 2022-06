Daphne De Bock (JC Zele) naar EK U18 in Kroatië: “Ik probeer in de klasse tot 70 kg podium te halen”

judoJudo Vlaanderen stuurt Daphne De Bock (15) naar het Europees kampioenschap voor U18 in het Kroatische Porec. De studente aan de Topsportschool in Wilrijk komt zaterdag op de tatami.

Het judoverhaal van Daphne De Bock lijkt op een sprookje. “Mijn papa stuurde me naar de trainingen”, vertelt de judoka van Judoclub Zele. “Van hem mocht ik niet stoppen voor ik de zwarte gordel heb. Naarmate ik meer en meer op de mat stond, begon ik het steeds leuker te vinden. Dus ben ik het blijven doen.”

Met succes, want De Bock is al aan haar tweede jaar Topsportschool bezig. En op 20 februari kroonde ze zich in Tielt tot Belgisch kampioene bij de U18. Toen nog in de klasse +70 kg. Intussen kampt ze in de –70 en werkte ze al enkele internationale toernooien af. Ze deed het goed waardoor de federatie haar al eens naar het EK uitzendt.

Groot gewichtsverschil

“Ik veranderde van klasse omdat het gewichtsverschil met mijn opponentes vaak veel te groot was”, verduidelijkt De Bock. “Neen, meisjes van tachtig kilometer kan ik nog aan, maar sommige tegenstanders wegen honderd kilo. Dat is een ongelijke strijd. Op een bepaald moment heb ik zelf beslist om over te stappen naar de klasse tot zeventig kilogram. Mijn trainers begrepen die keuze en gingen akkoord. In eigen land heb ik nog geen enkele wedstrijd in die nieuwe gewichtscategorie betwist. In het buitenland wel al een paar. Het hadden er al meer kunnen zijn, maar door een schouderletsel heb ik voor een paar European Cups forfait moeten geven.”

Vijfde en zevende plaats

Op 10 april nam de judoka uit Zele deel aan de European Cup in het Tsjechische Teplice. Ze haalde een zevende plaats. In het Portugese Coimbra geraakte ze via de herkansingen in de kamp om de bronzen medaille. Ze verloor van de Italiaanse Serena Ondei en werd vijfde. “Die kamp om brons deed ik het niet goed, ik was te weinig gefocust”, weet Daphne De Bock. “Als iemand tegen mij iets zegt, ben ik snel uit concentratie. Daar moet ik aan werken. Nadien heb ik mijn wedstrijden herbekeken. Uit de twee voorbije European Cups heb ik geleerd dat ik mijn voet anders moet zetten om de kans om geworpen te worden te verminderen. Op het EK mik ik zaterdag op een plaatsje op het podium. Ik besef dat het niveau nog een stuk hoger zal zijn dan op die European Cups.”

