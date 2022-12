Dany Couvreur wordt volgend seizoen trainer van FC Lichtervelde: “Eerst in schoonheid werk afmaken bij VK Dudzele”

“Het lopend seizoen wordt afgesloten met T2 Lorenzo Seys als T1", zegt voorzitter Johan Vandenbussche in een persbericht. “Ook na de winterstop rekent KFC Lichtervelde op de gewaardeerde inzet van Lorenzo. Voor volgend seizoen is een nieuwe trainer aangetrokken. Dat is Dany Couvreur, die nu nog T1 is bij derdeprovincialer VK Dudzele en reeds had aangegeven dat het daar zijn laatste seizoen zou zijn.”

Volledige focus op Dudzele

De 63-jarige Dany Couvreur is uiteraard geen nobele onbekende in het voetbal. De Lichterveldenaar was jarenlange de doelman van het toenmalige SK Roeselare en was als trainer reeds drie jaar actief bij Dosko Beveren. “Nu ben ik aan mijn zesde seizoen bij VK Dudzele toe en ik wil absoluut het seizoen uitdoen. Vorig seizoen wisten we naar derde provinciale te promoveren en in de A-reeks staan we momenteel in de middenmoot van het klassement. Het behoud en een rustig eerste seizoen in derde provinciale was de doelstelling van mijn huidige club en ik wil hier dan ook in schoonheid mijn werk afmaken. Eerst dus nog enkele maanden volledige focus op VK Dudzele.”

Mooie, nieuwe uitdaging

“Ik wist dat FC Lichtervelde op zoek was naar een nieuwe coach en de gesprekken verliepen vrij vlot. Het bestuur begreep dat ik mijn taak bij VK Dudzele eerst wilde afmaken en koos dus voor huidig T2 Lorenzo Seys om het seizoen uit te doen. Ik hoop uiteraard dat FC Lichtervelde het behoud in tweede provinciale kan verzekeren, maar het wordt een spannende degradatiestrijd in die reeks, want een achttal teams komt nog in aanmerking voor derde provinciale. Als Lichterveldenaar wordt het voor mij een mooie, nieuwe uitdaging. Ik kijk er zeker al naar uit, maar nu zal ik me toch nog grotendeels concentreren op mijn huidig team VK Dudzele.”