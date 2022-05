Dante Walen De Keyser en licentieloos Cappellen trekken naar Aalst in eindronde: “We spelen om te winnen”

“Maar dat is voor ons geen spelbreker”, zegt de aanvaller Dante Walen De Keyser (24) die zich in het laatste onderlinge duel met de Ajuinen tot matchwinnaar kroonde met twee goals (2-0). “Ik kreeg de voorbije weken wel vaker de vraag of we niet beter zouden verliezen omdat we toch geen licentie hebben. Maar als voetballer wil je wedstrijden spelen én winnen. De coach haalde trouwens ook nog aan om eens na te gaan hoe vaak een speler in een carrière van vijftien jaar de kans krijgt om voor de prijzen te spelen. Dat is niet zo vaak, dus dan kunnen we er nu maar beter van genieten.”

Geen thuisvoordeel

“En uit bij Aalst is ook gewoon een mooie affiche. We spelen er in een mooi stadion tegen een traditieclub die nog veel volk meebrengt. Of we niet liever thuis hadden gespeeld? Het lag al langer vast dat Cappellen het thuisvoordeel zou verkopen en ik zie daar ook geen probleem in. Nu krijgen we hopelijk een leuke wedstrijd tussen twee ploegen die in een goede vorm verkeren. Tegen ons had Aalst laatst misschien een offday (lacht), maar anderzijds bewezen we daar ook wel dat we onze voet naast die van hen kunnen zetten op dit niveau.”

Eindrondewinst

“Dat de belangen bij beide clubs in deze fase helemaal anders zijn, klopt wel. Aalst wil heel graag die stap hogerop zetten en wij leven zonder stress toe naar de wedstrijd. Maar dan wel met de ambitie om de eindronde te winnen. Zo willen we de mensen bij Cappellen iets teruggeven voor alle inspanningen die ze voor leverden. Maar ook: als we er nu in slagen om Aalst te kloppen, verzekeren we ons volgend seizoen opnieuw van twee leuke affiches in de competitie. Het is hoe je het bekijkt.”