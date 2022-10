Dante Vanzeir (Union SG) scoort (x2) en geeft assist in ruime 1-6-zege tegen Oostende: “Ik probeer gewoon elke week opnieuw te bevestigen”

Lotto Volley Liga Ward Van Dyck na nederlaag van Achel in Leuven: “We waren slechts heel even in de match”

Tectum Achel is op de eerste speeldag van de Lotto Volley Liga onderuit gegaan op het veld van Leuven. De Achelaren keken tegen een zware 3-0-nederlaag aan. Avoc was alleen in de tweede set bij de les. “Dat is inderdaad te weinig om het de thuisploeg moeilijk te maken”, reageert Ward Van Dyck. “Leuven had de match snel in handen en wij slaagden er alleen in set twee in om onze voet naast die van de Vlaams-Brabanders te zetten.”

