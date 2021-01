Dante Vanzeir en Union trekken naar RWDM: “Toch wel met revanchegevoelens, eerste match was ontgoocheling”

Dante Vanzeir zorgde tegen Deinze voor een record. De 22-jarige aanvaller bracht de Unionisten al na zeven seconden op voorsprong en heeft daarmee de snelste goal uit het Belgische profvoetbal op zijn naam staan. “Op dat moment sta je daar eigenlijk niet zo bij stil”, blikt Vanzeir terug. “Je voert uit wat op training geoefend werd. We wilden Deinze snel bij de keel grijpen en uiteindelijk gewoon de wedstrijd winnen. Het lukte enorm snel en het record is dan bonus.”

“Hoe het op het veld aanvoelde? Ik startte mijn looplijn zoals geoefend. Het was een beetje kijken bij de aftrap wat er mogelijk was. Nielsen kreeg de bal en had best veel tijd. Er lag ook ruimte in de rug van de verdediging waar ik kon induiken. Nielsen gaf dan een geweldige pass op maat. Ik kon de bal goed meenemen en binnen trappen. Een euforisch gevoel natuurlijk.”

“Het was belangrijk om meteen sterk te starten na de winterbreak. Het zijn nog twaalf wedstrijden. Alles is nog mogelijk. Als wij wat steekjes laten vallen, dan kan de kloof snel gedicht zijn. We wilden dat sowieso vermijden door goed te starten. Als we erin slagen om de eerste wedstrijden na de break winnend af te sluiten, dan gaan we er voor negentig procent bijzijn om te promoveren.”

“Dat de voorsprong met elf punten al groot is? Nooit groot genoeg. Ik ben pas tevreden als we de promotie te pakken hebben. Die mooie voorsprong geeft ons een beetje meer rust. Uiteindelijk moet elke wedstrijd gespeeld worden. We moeten elke wedstrijd voor de zege gaan, gewoon al voor het gevoel. Als je enkele wedstrijden verliest ,dan sluipt er toch een negatief gevoel in de groep.”

Quote Ik denk dat we nu wel kunnen zeggen dat we klaar zijn om de derby opnieuw te winnen Dante Vanzeir

Zaterdag trekt Union naar RWDM. In de heenronde gingen Vanzeir en co daar met 3-1 de boot in. “Of er revanchegevoelens zijn? Ja toch wel. Het blijft een derby en dat is belangrijk voor de supporters. De eerste match tegen hen was een ontgoocheling.”

“Het was voor mij persoonlijk, maar ook veel vele andere spelers, de eerste derby. We waren nog niet goed wakker. Ik denk dat we nu wel kunnen zeggen dat we klaar zijn om de derby opnieuw te winnen (Union won de tweede match thuis met 2-1, red.). Zo’n derby moet je met supporters kunnen spelen. Het is jammer dat dat niet het geval zal zijn. Opnieuw snel scoren? Dat kan er natuurlijk in zitten. (lacht)”

