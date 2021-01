Dante Vanzeir en Union sluiten break af met overwinning tegen Anderlecht: “We waren dominant”

Anderlecht kwam met een mix van spelers uit de A-kern en jongeren aan de aftrap. Iets voor een halfuur opende Vanzeir de score na mistasten in de Anderlecht-verdediging. Ook na de pauze behield Union de controle en miste het nog enkele kansen op de 0-2. Aan de overkant werd de gelijkmaker van Anderlecht afgekeurd voor buitenspel.

(lees hieronder verder)

“Het was in het algemeen een goede collectieve prestatie”, zegt Alex Cochrane op de clubsite. “En het voelde geweldig om negentig minuten te spelen. Een hele wedstrijd op het veld staan kan ons enkel goed doen. We moeten deze wedstrijd analyseren en we zullen er alles aan doen om klaar te zijn voor de tweede ronde, want er staan ons een aantal doelstellingen te wachten.”

Positief gevoel

“Het doet deugd om te scoren en de wedstrijd te winnen”, stelt doelpuntenmaker Dante Vanzeir. “We waren wat ontgoocheld over de manier waarop we de slotfase in de oefenmatch in Genk (4-4-gelijkspel, red.) hadden aangepakt. We presteerden toen onder ons niveau en daardoor kon Genk te gemakkelijk op gelijke hoogte komen.”

“De zege tegen Anderlecht is bijkomstig, maar we waren dominant, gretig en er was veel drang naar voren. De competitie hervat komend weekend en we houden dus een positief gevoel over aan de laatste week van de voorbereiding”, besluit Vanzeir, die met Union zaterdag de competitie hervat met een verplaatsing naar Deinze.

Lesje geleerd

“De ploeg heeft zijn job gedaan”, vult Mathias Fixelles aan. “De laatste twintig minuten hadden we het iets moeilijker, maar in die periode hebben we blijk gegeven van veel maturiteit. Dankzij deze wedstrijd hebben we vertrouwen getankt en uiteindelijk is het niet slecht wat ons in Genk is overkomen, want we hebben duidelijk ons lesje geleerd.”

“Ik ben de wedstrijd begonnen op positie zes, maar daarna heeft de trainer mij doen opschuiven. In feite maakt het mij niet uit op welke positie ik moet spelen. Ik voer uit wat de trainer van mij vraagt en ik geef mij voor de volle tweehonderd procent voor de ploeg.”