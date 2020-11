Dante (Union SG) en Luna Vanzeir (OHL) volgen elkaars prestaties op de voet: “Samen op het terrein zouden wij een perfect duo vormen”

(vrouwen)voetbalTerwijl Dante Vanzeir (22) het mooie weer maakt in 1B bij Union, doet zus Luna (17) het op haar beurt uitstekend bij de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven in de Super League. Tijd voor een aangename babbel met broer en zus.

Dankzij onder meer de elf doelpunten van Dante (begon te voetballen bij de jeugd van RC Genk, red.) doet Union het tot dusver prima in 1B. De Brusselaars staan na zes overwinningen op rij aan de leiding met maar liefst zeven punten voor op nummer twee Seraing.

Luna, die haar eerste voetbalstappen zetten bij Thes Sport, maakte onlangs een hattrick bij OHL tegen Charleroi. De Leuvenaren wonnen ook al vier keer op rij en klommen zo naar een derde stek in het klassement.

Volgen jullie elkaars prestaties op de voet?

Dante: “Je wil als broer dat het goed gaat met jouw zus. We wensen dat beiden voor elkaar en volgen dat ook goed op. We zijn enorm blij als één van de twee een geslaagd weekend heeft. Soms is het wel eens ambetant als de ene een goede match heeft en de andere wat minder, want dan wringt dat een beetje.” (lacht)

Luna: “Ik stond van jongs af aan langs de zijlijn om te supporteren voor mijn broer. Nu is dat vooral op tv. Samen met mijn ouders zit ik altijd klaar in de zetel als de wedstrijd van Dante begint. Voor Dante is het moeilijker om mijn match te volgen omdat die niet altijd op tv is. Afgelopen weekend was dat wel het geval en dan is het fijn als ze allemaal kijken.”

Broer en zus, hoe is die relatie?

Dante: “Die zit goed. We ademen beiden voetbal en begrijpen de emoties die we dagelijks meemaken. Door ouder te worden, is dat ook iets makkelijker geworden. Toen we pubers waren, treiterden we elkaar wel (lacht), maar dat is niet abnormaal. Los daarvan hebben we een hele goede band. We hebben trouwens geen andere broer of zus.”

Luna: “Toen we nog heel jong waren, vond ik het leeftijdsverschil van vijf jaar heel groot. Door het ouder worden, verkleint die kloof. Je merkt op dit moment niet meer dat er zo’n verschil is in leeftijd en het gaat alsmaar beter.”

Hoe vaak zien jullie elkaar?

Luna: “Momenteel eigenlijk heel vaak. Dante woont weer thuis in Beringen en ik ben voor het moment ook thuis. Normaal zit ik op internaat, maar dat is door corona een beetje stilgevallen. Nu zien we elkaar bijna elke dag. Dat is wel is leuk, want het is ook al anders geweest.”

Verschillen jullie fel qua speelstijl?

Luna: “We zijn heel andere types. Dante moet het meer hebben van zijn snelheid, doelgerichtheid en afwerking. Ik heb het meer van mijn techniek, inzicht en steekpassen. Als je het zo bekijkt, zouden wij samen een perfect duo zijn, maar jammer genoeg is dat niet mogelijk.”

Dante: “We zijn inderdaad heel complementair. Ze weet perfect hoe ik aangespeeld moet worden. Puur voetbaltechnisch is zij veel beter dan ik. Ik heb het meer van mijn snelheid en diepgang en ben iets beter zonder bal.”

Met wie zou je elkaar vergelijken?

Dante: “Dat is geen gemakkelijke vraag. Als ik die vergelijking moet maken, dan kies als Belg zijnde voor een type als De Bruyne.”

Luna: “Ik heb daar nog niet echt over nagedacht. Ik wil hem graag vergelijken met zijn eigen idool en dat is Kun Agüero, de Argentijnse spits van Manchester City. Het is toch mooi om vergeleken te worden met je idool.” (lacht)

Geven jullie elkaar tips?

Dante: “Dat doen we niet zo heel vaak. Ik moet haar niet zeggen hoe ze moet voetballen, want ze kan uiteindelijk beter met de bal overweg dan ik. Andersom is dat ook niet makkelijk voor haar. We hebben daar met onze papa (Michel, voetbalde zelf in vierde nationale, red.) wel de ideale coach voor. Hij volgt elke match en is ook best kritisch. Hij zal ons altijd terechtwijzen. We hebben allebei heel veel van hem geleerd en kunnen dat nog doen.”

Luna: “Onze papa heeft een groot aandeel in de plaats waar wij nu allebei staan. Tips geven we niet echt aan elkaar, maar we steunen elkaar vooral. We kunnen bij elkaar terecht. Vooral dat is belangrijk, niet per se de tips die we elkaar geven.”

Het vrouwenvoetbal is aan een opmars bezig. Hoe bekijken jullie dat?

Luna: “Het zit inderdaad in de lift en dat is heel positief. Jammer genoeg gaat het redelijk traag, maar we moeten het positief bekijken. De kloof tussen de mannen en de vrouwen is nog heel groot, maar als we geduld hebben, wordt die wel kleiner.”

Dante: “Je ziet dat er meer positiviteit is en dat het vrouwenvoetbal meer geapprecieerd wordt. Het heeft tijd nodig, maar gaat de goede richting uit.”

Waar leggen jullie de lat voor jezelf en voor elkaar?

Dante: “Dat is een best moeilijke vraag, want voetbal hangt van verschillende factoren af. Als je het goed doet, kan het heel snel gaan. Maar als het even tegenzit met bijvoorbeeld een blessure, kan het ook heel snel de andere kant opgaan. Ik hou het graag realistisch en bekijk het stap per stap. Mijn ultieme droom is om ooit in de Premier League te spelen.”

“Luna kan, als ze haar niveau blijft aanhouden en vrijblijft van blessures en pech, in het Belgische vrouwenvoetbal uitgroeien tot een heel goede speelster. Ik denk dat zij ook wel droomt van het buitenland. Om in een land dat al wat verder staat ervaring op te doen zoals in het verleden enkele andere Belgische vrouwen hebben kunnen doen.”

Luna: “Dante heeft het voor mij mooi verwoord. Als ik mag dromen, dan is het zeker van buitenlandse ploegen die verder staan dan het Belgische voetbal. Natuurlijk zou het ook mooi zijn om bij de eerste ploeg van de Red Flames te komen.”

“Ik gun Dante echt het hoogste wat hij kan bereiken. Zoals we al gezegd hebben, is het vrijblijven van blessures heel belangrijk. Als we bezig blijven zoals nu, kunnen we wel het uiterste bereiken.”

Laatste vraag. Stel jullie spelen een 1v1-duel. Wie wint er?

Dante: “Ik, maar op mijn kracht. (lacht) Nee, ik weet het eigenlijk niet. Zoals ik al zei, ben ik technisch niet al te sterk. Ze zal me dus een paar panna’s kunnen geven, maar anderzijds zal ik haar wel eens omver duwen om toch ook een goaltje mee te pikken.”

Luna: “Dat denk ik ook wel.” (lacht)

