Danny Wouters ziet Bavi Vilvoorde met één punt verliezen in Luik: “We hebben onze job niet gedaan”

Basketbal Top Division 2Bavi Vilvoorde is globaal bekeken aan een goed seizoen bezig, maar soms loopt het al eens verkeerd. De ploeg ging dit weekend met één punt onderuit in Luik. De tegenstander behoort nochtans tot de rechterkolom in de rangschikking. Volgende zondag staat de streekderby tegen Anderlecht op het programma.

De nederlaag in Luik is wel aangekomen in Vilvoorde, al kan coach Danny Wouters ze in een juiste context plaatsen. “Dit Luik mag niet meer vergeleken worden met de ploeg uit de heenronde. De overname van de club heeft ervoor gezorgd dat er enkele versterkingen zijn bijgekomen. Luik kon tegen ons beschikken over Brozovic en die bewees meteen zijn waarde.”

“Toch zijn er meerdere zaken waarover ik ontgoocheld ben. Vooreerst was er het startuur. Dat was zaterdag vastgelegd op 19 uur. Omdat de voorgaande wedstrijd drie verlengingen kende, werd onze match met een halfuur uitgesteld. Er zijn nochtans duidelijke FIBA-reglementen die aangeven dat een wedstrijd maximaal een kwartier later mag beginnen. Waalse reglementen zijn nu eenmaal vaak anders, ook in het basketbal. De scheidsrechters hadden het over overmacht.”

Gelijk opgaand begin

Danny Wouters zag dat beide ploegen elkaar nauwelijks loslieten in de openingsfase. “De eerste helft was niet slecht, maar ook niet perfect. Het gevolg was dat beide ploegen de kleedkamer opzochten met slechts één puntje verschil. Na de rust leken we het laken naar ons toe te kunnen trekken. Op vijf minuten van het einde konden we teren op een voorsprong van zeven punten. Toch liep het nog fout. We hebben onze job niet gedaan.Het gameplan werd niet meer uitgevoerd en op de buzzer kregen we alsnog het deksel op de neus via een tip-in. Verliezen met één punt verschil is altijd pijnlijk.”

Uit of thuis?

In de eigen sporthal is het moeilijk om van Bavi te winnen. Supporters worden dikwijls verwend. Op verplaatsing gaat het vaak een pak moeilijker. Danny Wouters stelt dat eveneens vast. “Er zijn wel meer ploegen in de reeks die met dit fenomeen te maken hebben. Leuven speelt thuis ook sterk en is buitenshuis minder. Heeft het met vertrouwen te maken? Het kan. Feit is dat we plots veel krampachtiger spelen. We hebben daar al veel over gesproken in de kleedkamer, maar een echte verklaring vinden is veel moeilijker.”

