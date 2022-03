Danny Wouters volgt volgend seizoen Xavier Hoornaert op als headcoach van Bavi Vilvoorde

Mooi project

De tweeënvijftigjarige Danny Wouters heeft inderdaad al door wat basketbalwatertjes gezwommen. “Ik heb lange tijd Leuven Bears onder mijn hoede gehad. Als assistent van de A-ploeg onder Jurgen Van Meerbeeck en als headcoach van de B-ploeg in Top Division 2. Het doet me veel plezier om jongens als pakweg Bako of recent Willems te zien doorbreken op het hoogste niveau. Vorig seizoen had ik in Aarschot de U18 onder mijn hoede. De voorbije maanden had ik gesprekken met meerdere clubs, maar ik zocht echt naar een geknipt project. Ik denk dat ik dat nu in Vilvoorde heb gevonden. Coach Hoornaert heeft het dit seizoen schitterend gedaan. Ik vind het een geweldige uitdaging om zijn werk nu voort te zetten. Dit seizoen heb ik me trouwens ook beziggehouden met het geven van basketbalkampen. Dat gebeurt in samenwerking met clubs. Tijdens de paasvakantie is dat Betekom.”