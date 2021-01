Danny Wouters verlaat Leuven Bears B: “Ik vertrek langs de voordeur, niet via een achterpoortje”

De B-ploeg deed het vorig seizoen schitterend, maar meer en meer werd duidelijk dat de ploeg op een zijspoor zat. De A-ploeg recruteerde bij de U21, niet bij de B-ploeg. Heeft deze vaststelling meegespeeld bij coach Danny Wouters’ beslissing? “Het klopt dat de club en ik een andere visie hadden op een aantal zaken. Het voelde niet allemaal goed aan. Dat kan nu eenmaal gebeuren in de sport. De ploeg zat wat op een eiland en daar had ik het moeilijk mee. Meer wil ik daar niet over kwijt. Ik heb vijf mooie jaren beleefd bij de Bears. Van rancune is allerminst sprake. Ik ben een Leuvenaar en zal het team alleszins blijven volgen. ‘Onderling overleg’ is vaak een mooie uitdrukking om te stellen dat we de ruzie niet op straat uitvechten. Dat is hier niet het geval. Ik vertrek bij de Bears langs de voordeur, niet via een achterpoortje. Ik wens iedereen dan ook van harte succes toe. Wie weet komen we elkaar in een verdere toekomst nog eens tegen.”

Mooi parcours

In die vijf jaar heeft Danny Wouters met zijn spelers een mooie weg afgelegd. “Toen ik de coaching in handen gekregen stond Leuven B op de zevende plaats in eerste landelijke. We wonnen onmiddellijk zeven opeenvolgende matchen, waardoor we alsnog promoveerden naar Top Division 2. In dat eerste seizoen in de hogere reeks konden we ons redden. Het jaar nadien werden we zevende en dan tweede. Promoveren naar Top Division 1 was nog mogelijk. De wedstrijd in Kortrijk zou beslissend zijn, maar ging niet door omwille van corona. Dit seizoen werd er nauwelijks gespeeld. Met Seppe D’ Espallier, Joris Fauconnier en Bibi Sissoko had ik drie spelers die naar de A-kern konden. Ook Wouter Willems had die stap aangekund. Ik ben fier op het werk dat iedereen heeft geleverd. Momenteel voer ik enkele gesprekken met andere clubs, maar concreet is dat niet.”