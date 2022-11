Danny Wouters met Bavi Vilvoorde voorbij ex-club Leuven Bears B: “Ik heb de wedstrijd voorbereid zoals alle andere matchen”

Basketbal Top Division 2De Vlaams-Brabantse derby in Top Division 2 tussen Bavi Vilvoorde en Leuven Bears B werd gewonnen door de thuisploeg. Door de 69-46-overwinning blijven de Vilvoordenaren met de top in hun reeks meedoen. Volgend weekend is Bavi vrij, maar zeven dagen later staat een onvervalste topper tegen competitieleider Nijvel op het programma.

Voor coach Danny Wouters was het duel tussen Bavi Vilvoorde en Leuven Bears B bijzonder. In het verleden was hij tot twee keer toe aan de slag bij Leuven. De Bears hebben hem zeker mee gevormd tot de coach die hij nu is. “Uiteraard gaf het duel met mijn ex-club me een bijzonder gevoel. Ik heb veel mooie momenten meegemaakt in Leuven. Anderzijds wil ik dat gevoel ook niet overdrijven. Ik denk dat de verplaatsing naar Leuven specialer zal zijn. Heel veel spelers uit mijn periode blijven er bij Leuven Bears ook niet meer over. Ik heb de wedstrijd voorbereid zoals alle andere matchen.”

Sterke verdediging

Blijkbaar zat het wel goed met die voorbereiding, want Bavi Vilvoorde won de burenstrijd met duidelijk verschil. Danny Wouters had zijn huiswerk gemaakt. “Leuven Bears beschikt niet over de meest offensieve ploeg, maar wel over een van de beste verdedigingen in de reeks. Dat is alleszins hun verdienste. Je kunt hen enkel verslaan, als je zelf defensief sterk staat. Dat was het geval. We konden de tegenstander beperken tot minder dan vijftig punten. Ons tweede en derde quarter waren sterk. We wonnen finaal alle quarters, wat wijst op een goede collectieve prestatie.”

Juiste ritme gevonden

De erfenis die Danny Wouters meekreeg, was zwaar. Bavi had er een sterk seizoen opzitten en zag twee sterkhouders verdwijnen. Toch staat de ploeg intussen opnieuw op een gedeelde derde plaats. “We ambiëerden de top vijf. Door hard te werken slagen we in dat opzet. Op verplaatsing lukt het soms nog wat moeilijker. Dat komt mede door het feit dat nogal wat ploegen in de reeks een echte thuisreputatie hebben opgebouwd. Ik denk aan teams als Stevoort, Hasselt, Esneux of zelfs Leuven.”

“Volgende week krijgen we een interessante test voorgeschoteld met de komst van Nijvel. De tegenstander verloor dit seizoen nog niet. Waar Leuven Bears teert op jong geweld, beschikt Nijvel over heel wat ervaring. Ook zij staan defensief sterk en spelen met het vertrouwen van een leider.”

