Danny Wouters (Leuven Bears B) ziet nadelen van competitiestop: “Dit is niet goed voor het niveau van het basketbal”

Leuven Bears B deed het prima in Top Division 2. Coach Danny Wouters moet na een lange onderbreking proberen om deze zomer de draad weer op te nemen. “Ik heb echt een dubbel gevoel bij de genomen beslissing van de basketbalbond. Wellicht was het de beste keuze om te stoppen. Je kon een heropstart niet eindeloos blijven uitstellen. Iedereen beseft wel dat er iets moest gebeuren. Anderzijds had het misschien anders gekund. Wellicht waren er wel oplossingen om toch veilig te spelen. Dit is in ieder geval niet goed voor het niveau van het basketbal. Spelers zullen er niet sterker uitkomen.”

Contact

In welke mate heeft Danny Wouters contact met zijn spelersgroep? “Ik hoor de spelers wel regelmatig, maar uiteraard zijn de contacten niet zoals voorheen. Meer dan individueel de conditie onderhouden kunnen ze ook niet doen. Bovendien hebben veel spelers momenteel examens. Dat is een jaarlijks weerkomend gegeven bij de Young Leuven Bears. De B-ploeg teert op veel jonge talenten. Sommigen waren zeventien voor de lockdown en zullen negentien zijn, als er weer heropgestart wordt. Dat is een cruciale leeftijd om spelers te vormen. Hoe zal hun ontwikkeling verlopen zijn in die tijd? Als coach sta je daar machteloos tegenover. Ik hoop dan ook dat we zo snel mogelijk groen licht krijgen om weer te trainen. Het is belangrijk om zo veel mogelijk bezig te blijven. Tornooien of oefenwedstrijden moeten zeker overwogen worden. Langer trainen in mei of juni kan een optie zijn, maar wij zitten dan weer met het gegeven van examens. Momenteel hebben spelers nog niet echt een doel. Hopelijk hebben ze dat in april wel. In dat geval kan er gericht getraind worden om er in september weer helemaal te staan.

Zelfde spelers?

Leuven Bears B moet traditioneel niet veel transfers verrichten, omdat er gerecruteerd kan worden uit de jeugdopleiding. Kan Danny Wouters over dezelfde spelersgroep beschikken? “Ik heb daar momenteel geen zicht op. Er zal eerst met het bestuur gepraat moeten worden om te zien wat er mogelijk is. Indien we op een positieve manier kunnen verder blijven werken, kunnen we ook verder kijken. Momenteel heeft geen enkele speler aangegeven dat hij wil vertrekken of stopt met basketbal. De spelers vragen me ook vaak hoe het nu verder moet, maar op antwoorden is het nog even wachten.”