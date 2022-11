Danny Wouters kaart probleem aan in Top Division: “Wedstrijden op vrijdagavond zijn op ons niveau een vorm van competitievervalsing”

Flashback naar 21 oktober. Bavi Vilvoorde speelt geen goede wedstrijd in Hasselt en verliest met 71-55. Het is pas de tweede nederlaag voor de Vilvoordenaren in deze campagne. Veel excuses zijn er niet. Hasselt was die dag gewoon beter. Nu het stof is gaan liggen en emoties niet langer de bovenhand krijgen, wil coach Danny Wouters wel reageren. Hij heeft het moeilijk met wedstrijden op vrijdagavond in Top Division 2. “Geen enkele ploeg gaat met plezier op vrijdagavond basketbal spelen. Uiteraard is elke ploeg vrij om zelf de thuiskalender te bepalen. Daar leg ik me ook bij neer. Toch vind ik dat er vanuit de federatie mag nagedacht worden over basketbal op vrijdag. Wedstrijden op vrijdagavond zijn op ons niveau een vorm van competitievervalsing.”

Eten in de wagen

Op het eerste zicht lijken het zware woorden, maar Danny Wouters heeft wel degelijk argumenten om zijn stelling bespreekbaar te maken. “Ik wil even een beeld schetsen van zo een vrijdagavond. Dan krijgen buitenstaanders een duidelijker zicht. Top Division 2 is een hoog niveau in het basketbal, maar niemand binnen de club is een profspeler. Dat betekent concreet dat mijn spelers tot vier uur op de schoolbanken zitten of tot vijf (of zes) uur aan het werk zijn. Na de dagtaak moeten ze onmiddellijk een verplaatsing aanvatten van honderd kilometer of soms zelfs het dubbele, wanneer er in Wallonië moet gespeeld worden. Wat betekent dit? De boterhammen moeten in de wagen worden opgegeten. Gezellig! De sfeer aan de ‘autotafel’ wordt nog aangenamer, wanneer men de Brusselse Ring moet nemen! Je kunt dan twee uur bumperkleven in de file. Frustraties alom. Kort voor de wedstrijd begint, kom je dan in een andere provincie aan en moet beginnen opwarmen. Dat is de concrete wedstrijdvoorbereiding. Voor de scheidsrechter geldt trouwens hetzelfde verhaal. Ik heb al genoeg meegemaakt dat een arbiter zich moest haasten om tijdig in een sporthal te geraken.”

Mentaal welzijn

Danny Wouters stelt dat het mentaal welzijn van geen tel is op een vrijdagavond. “We verloren enkele weken geleden inderdaad in Hasselt, maar ik kan mijn spelers weinig kwalijk nemen. In de eerder omschreven omstandigheden lijkt het me inderdaad zeer moeilijk om met de juiste focus aan een match te beginnen. Nogmaals, we zijn geen profs. Spelers uit Top Division 2 zullen op die momenten ook de nodige frisheid mankeren om er echt tegenaan te gaan. Die ene noodzakelijke stap kan je dan tekortkomen. Dit seizoen zijn Falco Gent en Hasselt de enige ploegen in de reeks die op vrijdag spelen. Op zich valt dat nog mee. Het is al erger geweest. Ik herinner me matchen op vrijdag in Fleurus. Dan breekt echt de hel los. Uiteraard is dat geen probleem dat enkel Bavi Vilvoorde aanbelangt. De thuisspelende clubs krijgen om de veertien dagen een voordeel, want hun spelers hoeven die verplaatsingen niet te maken. Het mentale aspect wordt compleet verwaarloosd. Ik vind het jammer dat de bond doof blijft voor deze argumenten. Mij lijken ze anders zinnig. Ik beweer niet dat de uitslag anders zou geweest zijn, indien we op een zaterdag of een zondag in Hasselt hadden gespeeld. Ik beweer wel dat de match er anders zou uitgezien hebben in dat geval. Mijn spelers zouden met een andere ingesteldheid op het terrein hebben gestaan. Het is een discussie zeker waard.”

Stevoort

Bavi Vilvoorde won dit weekend met 98-76 van Stevoort (quarters: 20-13, 42-37, 67-57, 98-76). De punten: Perez 21, Lammens 6, Ofili 13, Cuyvers 31, Creppy 15, Tshienda-Baloji 9. Door deze overwinning blijft Bavi meespelen met de top vier in Top Division 2.