Danny Wille (Daring Maria-Aalter): “Nu mikken naar 9 op 9

voetbal tweede nationale B Ly­ra-Lier­se heeft wat recht te zetten na die zware 5-2-nederlaag bij Hades: “We moeten ons herpakken, al waren we met die 16 op 18 niet slecht bezig”

Lyra-Lierse moest op de vorige speeldag de rol weer even lossen. De schade in de rangschikking viel best nog wel mee, maar dat die 5-2-nederlaag bij Hades mentaal een zware dreun was, mag duidelijk zijn. Maar niets is verloren, op voorwaarde dat even snel weer orde op zaken wordt gesteld. Tegen Bocholt moet dat dan maar gebeuren, ook niet de makkelijkste opdracht.