Danny Vierendeel volgt (tijdelijk) Johnny Lebegge op als trainer van Kester-Gooik: “Deze situatie had ik liever anders gezien”

Voetbal Tweede provinciale AVooraf had de buitenwereld terecht hoge verwachtingen van Kester-Gooik. In de eerste vijf competitiematchen werden die evenwel niet ingelost. Een vijf op vijftien en een bijhorende twaalfde plaats is het gevolg. Trainer Johnny Lebegge hield de eer aan zichzelf en diende zijn ontslag in. Danny Vierendeel neemt voorlopig de zaken over.

Gezien de tegenvallende resultaten is het trainerontslag van Johnny Lebegge op zich geen complete verrassing. Binnen de club is men toch wel wat ontdaan. Assistent Danny Vierendeel neemt de zaken over. “Het is een spijtige zaak. Johnny Lebegge heeft er alles aan gedaan om de ploeg vooruit te helpen. Ik ben al acht jaar T2 bij de club. In die tijd heb ik vier trainers de revue zien passeren. Bij Johnny had ik een goed gevoel. Hoewel ik zijn beslissing om te stoppen begrijp en respecteer, ligt het niet altijd aan de trainer. Deze situatie had ik liever anders gezien.”

Tegenvallende start

Waar liep het fout? Danny Vierendeel maakt de analyse. “Iedereen in de reeks weet dat we een mooie kern hebben. Onze voorbereiding verliep ook naar wens en op de eerste speeldag wonnen we meteen tegen Leeuw Brucom. Ook in de tweede wedstrijden tegen Herne vlotte het goed, maar we werden genekt door enkele individuele fouten. Een 2-2-puntendeling thuis was het gevolg. Veel tegenstanders laten ons het spel maken. Galmaarden bijvoorbeeld parkeerde de bus voor doel en strafte onze fouten genadeloos af. In de match tegen Asse-Zellik lag er een speler geblesseerd op de grond. Wij stopten, de tegenstander niet. Tegen Meise gaven we dit weekend een 2-1-voorsprong alsnog uit handen. Dat mag nooit gebeuren.”

Tijdelijk

Voorzitter Pascal Vandercammen is momenteel afwezig, maar gaf in een communiqué aan dat Danny Vierendeel tijdelijk de fakkel overneemt. Hij specifieerde niet verder. “Dat klopt”, bevestigt Danny Vierendeel. “Deze week zal ik de trainingen leiden en volgend weekend zal ik op Woluwe-Zaventem zeker op de bank zitten. Hoelang ik T1 zal zijn, staat momenteel niet vast. Ik heb de voorzitter aangeraden om rustig de tijd te nemen. Het lijkt me beter om iemand aan te stellen die past bij het profiel van de club dan nu overhaaste beslissingen te nemen.”