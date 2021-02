Danny Schets treedt toe tot hoofdbestuur Cycling Vlaanderen Vlaams-Brabant: “Ik wil de regio mee op de kaart zetten”

Heeft Jos Smets een opvolger gekregen in de provincie? Een gulle lach volgt. “Dat is wat hoog gegrepen. We hebben wel nog samen gekoerst en ik ben zelfs eens over hem gereden. Enkele maanden geleden heeft Jos al een eerste gepolst om toe te treden tot het hoofdbestuur. Recenter kwam de vraag opnieuw van Benny Willems. Uiteindelijk waren er twaalf kandidaten om toe te treden voor twaalf plaatsen. Een verkiezing was dus niet nodig. Het gaat om een periode van vier jaar.”

Pajottenland

Momenteel probeert Danny Schets een duidelijker beeld te krijgen van zijn taakomschrijving. “Corona maakt het er niet makkelijker op. Normaal moesten we op 24 januari een eerste keer samenkomen, maar dat mocht niet omwille van de overheidsmaatregelen. In april proberen we het opnieuw. Intussen probeer ik wel contact te houden met de beleidsmensen. Het is de bedoeling om een contactpersoon te worden tussen Cycling Vlaanderen en de clubs en ploegen in onze regio. Niko De Muyter coördineert dat voor heel Vlaanderen. Ik ken Niko al jaren. Niet alleen als speaker op de koersen, maar ook als omroeper bij Halle-Gooik. Het is opvallend hoe weinig het Pajottenland vertegenwoordigd is op hogere niveaus. Die lacune kan ik opvullen. Je merkt dat goed aan de koersen. De Ronde van Vlaams-Brabant heeft al meerdere jaren problemen om ritten te organiseren in het westen van de provincie. Men heeft aan Gooik Sportief ook al de vraag gesteld om een rit te organiseren, maar dat wordt wat veel.”

GP Oetingen

Op 14 maart richt Gooik Sportief de GP Oetingen in. Zonder wereldschokkend nieuws gaat deze 1.1-wedstrijd door. Danny Schets bevestigt. “Steven Christiaens is de man die zich vooral bekommerd om onze dameswedstrijd. Hij kent het dameswielrennen ook goed. Steven wil absoluut dat de koers doorgaat, ook al zal dat zonder publiek zijn. Los van alle coronaproblemen loopt de voorbereiding vlot. Vijf ploegen uit de WorldTour zullen hun opwachting maken. Dat zijn er drie meer dan gebruikelijk. In coronatijden krijgen ploegen immers meer keuzevrijheid om te koersen, al is dat natuurlijk relatief.”