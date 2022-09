Danny Schets tekent zondag voor negentiende Gooikse Pijl: “Sprinters krijgen andermaal een mooie kans”

Wielrennen profsZondag wordt in en rond Gooik voor de negentiende keer de Gooikse Pijl gereden. In al die jaren groeide de Pajotse koers uit van een ‘gewone’ koers op de kalender tot een UCI-wedstrijd met internationale allure. Dit jaar is dat niet anders. De organisatoren kunnen opnieuw een mooi deelnemersveld voorstellen.

Voorzitter Danny Schets kijkt uit naar de nieuwste editie van zijn wedstrijd. “We blijven stelselmatig groeien. Aan het parcours hebben we niet gesleuteld. Het startsein wordt net als vorig jaar in Halle gegeven. Er wordt gestart aan het rusthuis voor De Bres. Op zich hebben we geen contract met de stad, maar we werden daar vorig jaar goed onthaald. Ik heb begrepen dat er de week na de Gooikse Pijl een nieuwe 1.1-koers komt in Halle, maar voor de stad was dat geen probleem. Voor mij evenmin trouwens, het is mooi dat er twee grote wedstrijden in de regio komen.”

Sterke bezetting

Het bestuur van de Gooikse Pijl heeft er de voorbije maanden alles aan gedaan om opnieuw een sterk deelnemersveld aan te trekken. Met succes. Danny Schets is terecht fier. “We hebben negen ploegen uit de WorldTour kunnen aanwerven. Nooit eerder slaagden we daarin. Het is bijvoorbeeld de allereerste keer dat we Movistar kunnen strikken. Zo vaak rijden de Spanjaarden toch niet in ons land buiten de koersen van de WorldTour. Zo zal Alexander Aranburu een eerste keer in Gooik zijn opwachting maken.”

“De Spanjaard is niet de enige snelle man aan het vertrek. Zonder onvoorziene omstandigheden zullen ook Fabio Jacobsen, Dylan Groenewegen, Jasper De Buyst, Jasper Philipsen, Arnaud De Lie en Alexander Kristoff van de partij zijn. De Gooikse Pijl is in het verleden meestal een feest geweest voor de rappe mannen. Ook nu krijgen de sprinters andermaal een mooie kans. Dat is een bewuste keuze. We zouden probleemloos ons parcours veel zwaarder kunnen maken, maar we denken dat het peloton op het einde van een zwaar seizoen niet zit te wachten op extra hellingen. Sprinters mogen ook hun specifieke koersen hebben.”

Wereldkampioenschap

In welke mate is het wereldkampioenschap tijdrijden concurrentie voor de Gooikse Pijl? Danny Schets ziet weinig problemen. “In het verleden viel onze koers soms samen, maar plaatsten we grote schermen. Doordat het WK dit jaar in Australië wordt gereden, is er nauwelijks een probleem. De WK-gangers zullen door het tijdsverschil in Wollongong al over de finish zijn als onze koers vertrekt. Aan de kwaliteit van ons deelnemersveld doet het WK nauwelijks iets.”

