Danny Schets is klaar voor de GP Oetingen: “De jonge gasten in ons bestuur willen blijkbaar graag naar de vrouwen kijken”

Wielrennen damesOp woensdag 8 maart wordt voor de derde keer de GP Oetingen georganiseerd. Aanvankelijk had men bij Gooik Sportief niet meteen grootse plannen met het wielrennen bij de dames, maar in geen tijd werd de achterstand ongedaan gemaakt. De GP Oetingen – voluit de Gooikse Pijl Oetingen by St-Feuillien – moet niet langer onderdoen voor de Gooikse Pijl.

Drie jaar geleden was er van de GP Oetingen nog geen sprake. In geen tijd werkte de koers zich op tot een vaste waarde op de UCI-kalender bij de dames. Intussen heeft men de 1.1-status al bereikt. Voorzitter Danny Schets blijft er nederig bij en gunt anderen de eer. “Ik heb in het verleden steeds gesteld dat ik me enkel met de Gooikse Pijl zou bezighouden. Dat had niets met onwil of geen interesse te maken, maar ik steek heel veel tijd in die koers. Toch heb ik me laten overhalen en daar heb ik geen spijt van. De jonge gasten in ons bestuur willen blijkbaar graag naar vrouwen kijken (lacht). Eer, wie eer toekomt. Steven Christiaens heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld. Zijn aandeel in het succes van de GP Oetingen is aanzienlijk.”

Meteen bingo

Het zat de organisatoren van de GP Oetingen ook meteen mee. Danny Schets zag bij de eerste editie in 2021 meteen schitterend podium. “Het was er inderdaad meteen ‘boenk’ op. De Italiaanse Elisa Balsamo won die eerste uitgave. Enkele maanden later werd ze in Leuven wereldkampioen. Een jaar later maakten we de promotie mee van 1.2 naar 1.1. Met Lorena Wiebes hadden we andermaal een topnaam op het podium. Qua uitstraling kunnen die winnaressen tellen. Het gevolg was dat de dames graag naar onze koers komen, ofschoon het om een heel ander type wedstrijd gaat dan bij de mannen. Daar zijn de sprinters in principe aan het feest. De GP Oetingen valt vroeg in het seizoen. Iedereen zit fris, zodat iedereen ook wat hellingen en kasseien kan verteren.”

Internationaal deelnemersveld

Op 8 maart kan Danny Schets opnieuw rekenen op een internationale topbezetting. “Het aantrekken van die grote ploegen (er starten zeven teams uit de WorldTour, red.) is andermaal het werk van Steven Christiaens. Hij beschikt over een groot netwerk. Ine Beyen is er vorig jaar bijgekomen als koersdirecteur. Ook zij is een bekende naam in het vrouwenpeloton. Hun inbrengt zorgt ervoor dat er begin maart opnieuw een topkoers in Gooik te zien zal zijn.”