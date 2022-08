Danny Buijs ziet KV Mechelen dezelfde defensieve fouten maken: “Frustrerend, want we zijn niet op het niveau om er drie te maken”

Naast drie personeelswijzigingen wisselde Buijs Vanlerberghe en Lavalée van plaats. Die laatste stond aan de zijde van Peyre in het hart van de verdediging. Vanlerberghe nam plaats naast Oum Gouet op het middenveld. “In de opbouw heb ik het liefst een rechtsvoetige en een linksvoetige centrale verdediger, vandaar die keuze. Zo verloopt de opbouw natuurlijker. Met Jordi (Vanlerberghe, red.) die soms uitzakte, probeerden we een overtal te creëren en grip te krijgen op de wedstrijd. In de eerste helft was er veel ruimte voor onze backs, maar die hebben we veel te weinig benut.”

Ook in balverlies zag Buijs in de eerste helft heel wat pijnpunten. “We moeten verdedigend stabieler optreden. We zitten niet op het niveau dat we er elke week drie gaan maken. Credits voor Oostende, maar hoe we die twee goals weggeven kan gewoon niet. Dat heeft te maken met spelinzicht en manier van uitvoering. Bij het tweede tegendoelpunt maken we een opeenstapeling van fouten. Eerst trappen we de bal wild weg, waar we rustig kunnen uitvoetballen. Nadien worden we verrast met één bal achter de verdediging om vervolgens foutief uit te stappen en de passlijn naar de doelpuntenmaker helemaal open te zetten.”

Toch waren er ook enkele lichtpuntjes. Bolingoli speelde voor het eerst 45 minuten en haalde enkele keren de achterlijn. De linksachter moet op fysiek vlak nog stappen zetten. Invallers Engvall en Hernandez zorgden voor wat schwung in een tweede helft die Malinwa voor een groot deel tegen tien man mocht afwerken. “Na de rode kaart hebben we het bij momenten prima gedaan. We duwden hen steeds verder terug tegen het eigen doel en hadden een mogelijkheid op 2-2. In de absolute slotfase gingen er spelers uit positie lopen door de emoties en de tijdsdruk. Zo speelden we Oostende in de kaart. Daar moeten we slimmer in worden”, concludeerde een teleurgestelde Buijs.

