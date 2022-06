Danny Buijs (KVM) na verloren eerste oefenmatch: “De vertrekwens van Storm? Elke speler mag dromen”

“We hadden het moeilijk in de omschakeling. Dat wordt een werkpunt", vertelde Danny Buijs na zijn eerste (oefen)wedstrijd als coach van KV Mechelen. “Als we zo verdedigen in de competitie, dan krijg je elke week vier of vijf tegengoals om de oren. We gaven veel grote kansen weg, omdat we te veel ruimte lieten. Kortrijk is ook al langer aan het trainen, en dat zag je op fysiek vlak. Ach, aan deze wedstrijd moeten we geen conclusies vasthangen. We hebben tot dusver slechts vier dagen getraind, met vooral offensieve accenten als hoofdpunten. Dan kan alles nog niet perfect lopen. Je moet accepteren dat er op dit moment nog foutjes gemaakt worden, ook al is dat soms pijnlijk. De automatismen moeten nog groeien.”