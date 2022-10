Danny Buijs en KV Mechelen beleven onnodige nederlaag tegen Anderlecht: “Foutenlast moet je tot een minimum beperken”

Een nagenoeg vol huis, het zonnetje scheen. Malinwa begon scherp. De driehoek op het middenveld Vanlerberghe-Verstraete-Schoofs domineerde. Anderlecht kreeg geen poot aan de grond. “Die 1-0-voorsprong bij rust was een ideaal scenario voor ons na een prima eerste helft”, aldus Buijs. Wat volgde was een pak minder. Na 30 seconden in de tweede helft was het al 1-1. “Bij de gelijkmaker staan we drie tegen één. Dat is eigenlijk goed om te verdedigen. Maar dan gaat het om uitvoering en kunnen spelers fouten maken. Bovendien redt Coucke, net als bij de 1-2 de bal, in eerste instantie. Je moet wel vertrouwen hebben in je doelman als verdediger en meelopen voor de rebound.”