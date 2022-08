Danny Boffin (KFC Diest) tilt niet zwaar aan de bekeruitschakeling tegen Retie (2-1): “De kopjes moeten vanaf nu weer in dezelfde richting staan”

voetbal derde nationale BHet flink geplaagde KFC Diest heeft de eerste ronde van de Croky Cup niet overleefd, maar dat is aan de Warande nu heel even bijzaak. Nadat vrijdagavond bekend werd dat de club dan toch overeind zal blijven, trok coach Danny Boffin en zijn team twee dagen later quasi onvoorbereid richting BSK Retie. De Antwerpse eersteprovincialer haalde het uiteindelijk met 2-1.

“We hebben een bewogen week achter de rug”, vat Boffin de situatie nog eens samen. “Er werd getraind, maar niet op de manier dat het zou moeten. De spelers zaten nog met veel vraagtekens. Er zijn ook een aantal testers gepasseerd, waarvan er twee meteen vastgelegd werden. Geen ideale omstandigheden dus om zondag naar Retie te trekken.”

Werk aan de winkel

“Al bij al hebben we het er nog niet zo slecht vanaf gebracht. Wij hadden het meeste balbezit en als we die open kans in het begin van de match niet lieten liggen, hadden we wellicht een ander verloop gekregen. En in de tweede helft hadden we volgens mij ook wel een strafschop verdiend, maar goed. Alle credits voor Retie. Zij hebben hun hoofd ervoor gelegd en de taken van hun coach werden goed uitgevoerd. Zij hebben optimaal gebruik gemaakt van twee misverstanden bij ons achterin en onze aansluitingstreffer kwam te laat om nog iets te forceren. Niemand verliest graag, maar we hadden vooraf wel rekening gehouden met een uitschakeling. Ik heb een paar mooie dingen gezien, maar toch ook een paar minder goeie dingen. Er is nog veel werk aan de winkel.”

Nu er op bestuursvlak toch min of meer duidelijkheid lijkt te komen, wil Danny Boffin zich vanaf nu ook ten volle kunnen concentreren op het sportieve aspect. “Er zijn een paar sterkhouders vertrokken, maar er is nog voldoende kwaliteit aanwezig”, stelt de ex-Rode Duivel vast. “En er wordt nog gezocht naar de nodige versterking. Iemand die het doel weet staan, is zeker welkom. Maar dat is nu eenmaal het probleem van vele clubs. We zullen wel zien welke opportuniteiten zich op dat vlak nog aanbieden. Ik heb in elk geval de afspraak gemaakt dat er deze week gerust nog een aantal testspelers mogen passeren, maar vanaf dan is het voor mij gedaan. De competitie start binnen een maand en ik wil die tijd nog optimaal zien te benutten om de nodige automatismen te kweken. Dat kan alleen met een vaste kern. De spelersgroep moet mijn manier van werken nog leren kennen, dus de vele oefenmatchen die we vastgelegd hebben, gaan heel belangrijk zijn.”

Conclusie: de rust mag nu wel stilaan gaan terugkeren bij KFC Diest. “Inderdaad”, besluit Boffin. “Er is vrijdagavond nog heel lang nagepraat met het bestuur en er is een overeenkomst bereikt met de spelers. De bal ligt nu dus in hun kamp. Ik ga alleen door met de jongens die er voor de volle honderd procent achter staan. De kopjes zullen allemaal in dezelfde richting moeten staan.”

