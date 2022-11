Dankzij machtige eindsprint graait Victor Van de Putte zege op Koppenberg weg voor neus van Joran Wyseure

Na het eerste rondje Koppenbergcross U23 kwam Jente Michels met kleine voorsprong door. Achternagezet door Yorben Lauryssen, Joran Wyseure en Arne Baers. Victor Van de Putte reed toen in vijfde positie, maar schoof elke ronde een beetje op. Wereldkampioen Wyseure kwam bij Michels en liet de Oost-Vlaming achter. Van de Putte nestelde zich derde en ging in de voorlaatste ronde over Michels. De derdejaarsbelofte uit Rijmenam begon met vijftien seconden achterstand op Wyseure aan de slotronde.

Kracht behouden

“Neen, het schuivertje van Joran Wyseure in de slotronde heb ik niet gezien, maar ik hoorde wel dat ik tot op acht seconden was genaderd”, vertelde Van de Putte. “Dus probeerde ik in de slotronde nog zo hard mogelijk te gaan. Mijn achterstand werd weer tien seconden. Toen we de laatste keer de kasseien van de Koppenberg opdraaiden dacht ik nog niet aan de winst. Wel aan het klassement. Ik wou het verschil met Wyseure zo klein mogelijk maken. Maar na het steilste stuk van de beklimming kwam ik echt heel kort op de wereldkampioen. Bewust probeerde ik een zo groot mogelijk verzet te duwen. Om mijn kracht te houden.”

Vinger op de mond

“Wie de cross volgt weet wel wat ik bedoel, voor de rest ga ik me daar niet over uitspreken”, vertelde de winnaar nadat hij tot rust was gekomen. Zonder twijfel was dat vingertje bedoeld voor bondscoach Sven Vanthourenhout die hem passeerde voor het Europees kampioenschap zaterdag in Namen. “In het seizoenbegin was ik gewoon goed, maar eens ik specifiek begon te trainen zette ik een grote stap vooruit”, besloot Van de Putte. “Dat was vandaag heel duidelijk. Het klinkt misschien vreemd, maar nu ga ik een paar dagen rusten en dan opbouwen naar de kerstperiode. Met in het weekeinde telkens één cross.”