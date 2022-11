Daniel Schmidt en STVV nipt (0-1) onderuit tegen Cercle Brugge: “Een brilscore was meer op zijn plaats geweest”

Met de komst van Cercle Brugge wilden de Kanaries nog één keer knallen voor het ingaan van de WK-break. Mits winst had coach T1 Bernd Hollerbach extra verlofdagen voorzien. In een kansarme harde wedstrijd bleef STVV puntenloos achter, na één klasseflits van de Japanse internationaal Ayase Ueda, die zijn nationale doelman Daniel Schmidt kon vloeren. Goed voor een gevleide zege en met deze drie punten springt Cercle Brugge over STVV naar de linkerkolom.

Voor aanvang van de wedstrijd was er een verrassing voor thuisdoelman Daniel Schmidt en Cercle aanvaller Ayase Ueda. Het duo werd in de bloemen gezet, omdat ze op het WK in Qatar mogen aantreden met Japan. Voor Schmidt werd het een grote verrassing, want zijn twee dochtertjes mochten het geschenk op de middenstrook aan hun papa geven.

“Ik wist hier echt niks van”, stelde de klasrijke Japanse nummer 1. “Een mooi initiatief van STVV. Alleen doodjammer dat we de WK-pauze niet ingaan met een goed gevoel. Na een zes op zes kregen we met de komst van Cercle een mooie kans om in het klassement te stijgen. We speelden een goede eerste helft en hadden het meeste balbezit. Alleen waren we niet creatief genoeg in de zone van de waarheid. Dat is dit seizoen al meerdere keren gebleken.”

Zwak optreden van scheidsrechter Erik Lambrechts

“Ik ben geen doelman die snel iets zal zeggen over de leiding”, vervolgt de 30-jarige Schmidt. “Maar vanavond had ref Lambrechts de wedstrijd niet in handen. Het begon al na vier minuten toen Gianni Bruno alleen kon doorbreken. Popovic trok aan zijn arm en natuurlijk ging Bruno gretig neer, maar hier had de ref zeker moeten fluiten en normaal een rode kaart trekken. De rode kaart voor Fatih Kaya was terecht, maar de uitsluiting van Da Silva Lopes was puur compensatie.”

“Ik ga hier niet roepen dat we deze wedstrijd verliezen door de scheidsrechter, maar het tijdrekken van Cercle werd ook niet bestraft. Deze nederlaag hebben we niet verdiend. Cercle kreeg twee kansen en één daarvan kon mijn landgenoot en ook WK-ganger Ueda knap afwerken. Een brilscore was op zijn plaats geweest. Een gemiste kans voor ons, maar al bij al mogen we qua aantal behaalde punten niet klagen.”

WK in Qatar

“Wat ik verwacht van het WK in Qatar? Het is een droom voor mij om met mijn land op een WK te mogen aantreden. Eindelijk kan ik mij tonen aan de wereld. Of we kans maken om de poule te overleven? Met tegenstanders als Duitsland, Spanje en Costa Rica zitten we in een zware groep. Kansloos zijn we echter niet. We hebben een goede ploeg en kunnen elk land pijn doen”, besluit een vastberaden Schmidt.