Daniel Scavone en Eksel spelen scheidsrechterrol in titeldebat: “We gaan het zowel Schoonbeek als Achel bijzonder moeilijk maken”

Scheidsrechterrol voor de titel en promotie

“Het lot heeft er over beslist dat we onrechtstreeks kunnen mee bepalen wie er mogelijk kampioen wordt of promoveert in eerste provinciale. Het is een uitdaging die we willen aangaan”, zegt Daniel Scavone. “Dit zijn geen gemakkelijke opdrachten, maar we gaan er alles aan doen om het spel eerlijk te spelen en het beide teams moeilijk te maken. Samen met Bree-Beek horen Achel en Schoonbeek-Beverst tot de top van de reeks. Het niveau van deze drie ploegen ligt bijzonder dicht bij elkaar. Ze zijn elkaar waard. En alle drie tellen ze waarschijnlijk over iets meer kwaliteit dan Eksel. Maar soit. In de heenronde bewezen we dat het verschil toch niet zo groot was. In Schoonbeek verloren we nipt met 1-0 en thuis hielden we Achel met 1-1 in bedwang. Het kan dus alle kanten uit. Maar we willen tegen beide teams zeker niet verliezen.”