Daniel Rodrigo De Oliveira met Erpe-Mere onderuit tegen Brakel: “We hebben het onszelf moeilijk gemaakt”

Wie te laat kwam op de Steenberg, was gezien. In het duel tussen Erpe-Mere United en Olsa Brakel stond het zestien minuten al 1-3! Bij United was men duidelijk ongeconcentreerd, want na vijf minuten had men al twee tegentreffers moeten incasseren. Kort voor de rust kwam er nieuwe hoop voor de thuisploeg, toen Daniel Rodrigo De Oliveira de aansluitingstreffer lukte. Intussen stond Brakel overigens al met tien man na de uitsluiting van Lambrecht. In de tweede helft kreeg Erpe-Mere voldoende kansen om puntengewin te verantwoorden. Het vizier stond evenwel niet goed gericht.

Daniel Rodrigo De Oliveira

Met twee doelpunten had Daniel Rodrigo De Oliveira de held van de namiddag moeten worden. Het pakte echter helemaal anders uit. “Het is moeilijk om aan te stippen waar het juist fout is gelopen voor ons. Feit is wel dat we het onszelf moeilijk hebben gemaakt. Wie na vijf minuten tegen een 0-2 achterstand aankijkt, kan niet stellen dat hij attent uit de startblokken schoot. Tot twee keer toe kwamen we terug in de match. In de tweede helft kregen we genoeg kansen om aanspraak te maken op minstens een punt. Toen Brakel met tien man viel, leek dat een voordeel te worden. In het voetbal hebben we al genoeg gezien dat een man meer op het veld niet altijd een synoniem is voor meer kansen. Het zat ons ook niet echt mee, want op zich was ons spel niet slecht.”