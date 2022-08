Daniel Rodrigo De Oliveira is nieuwste spits van Erpe-Mere Uited: “Geef me nog één week tijd”

Bij Erpe-Mere United ging men er in het tussenseizoen vanuit dat Kevin Goossens de aanvalsleider zou worden. De ultieme promotie naar tweede nationale gooide roet in het eten. De zoektocht naar een nieuwe spits duurde lang, maar uiteindelijk kwam het bestuur uit bij Daniel Rodrigo De Oliveira. De zevenendertigjarige Braziliaan brengt alleszins ervaring mee en kan de nodige adelbrieven voorleggen. “Ik belandde in 2007 in België. Sint-Niklaas was mijn eerste club. Via Rupel en Boom en White Star belandde ik in 2014 in Oekraïne bij Metallurg Donetsk. Ik had daar een contract voor drie jaar getekend. In het begin was het leven daar goed, maar toen brak de Krimoorlog uit. Het was een rare situatie, ik voelde me daar niet meer op mijn gemak. Na één seizoen verliet ik de club en het land. Waartoe die situatie heeft geleid, wordt nu voor de hele wereld duidelijk.”