Daniel Maderner gelooft in Beverse promotie: “Als ik vijf keer op rij scoor, lukt het”

Met vijf punten achterstand op RWDM en slechts één onderling duel in het verschiet, heeft Waasland-Beveren het niet helemaal meer in eigen handen. Zonder de ommekeer tegen Virton was het al helemaal moeilijk geweest. “Die overwinning was belangrijk, niet enkel voor mij, maar voor het hele team”, aldus Maderner. “We weten dat we nog niet in de beste situatie zitten, maar we weten nog dat we een kans hebben. Zolang die er is moeten we er vol voor gaan. Of we erin geloven? Kijk, heel het seizoen wordt er al gesproken over de kwaliteiten van dit team, ook in de media. Maar we hebben het nooit echt getoond in een wedstrijd. Dat is een groot probleem voor ons én meteen ook de sleutel om dit om te draaien. we moeten elke match gefocust zijn, het maakt niet uit tegen wie. Volgens mij zullen we tweede zijn als we de komende vijf wedstrijden allemaal winnen.”