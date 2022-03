Dani Wilms brengt Malle-Beerse dicht bij het behoud: “Nooit eerder scoorde ik vier keer in eerste klasse”

Dani Wilms werd in Eisden de man van de match. Het jonge talent nam vier doelpunten voor zijn rekening. Als geen ander beseft hij de waarde van de 4-5-overwinning. “We hebben er inderdaad twee belangrijke speeldagen opzitten. Zowel tegen Lier als tegen Eisden Dorp was het allemaal zeer spannend, maar telkens konden we met het kleinste verschil winnen. Door die zes punten komen we nu op de negende plaats postvatten en begint het er mooi uit te zien. Met nog drie competitiewedstrijden te gaan hebben we zeven punten voorsprong op Lier. Jette kan ons zelfs niet meer inhalen. Moeskroen heeft zelfs één punt minder dan ons. Het moet al allemaal tegenzitten om het behoud niet af te dwingen.”

Slotfase

De wedstrijden tegen Lier en Eisden Dorp kenden min of meer een gelijkaardig scenario. Dani Wilms bevestigt. “In beide wedstrijden moesten we tot de laatste minuut knokken. In Eisden konden we pas op twintig seconden voor affluiten de winnende treffer aantekenen. Voordien had ik vier keer gescoord. Natuurlijk geeft dat een fijn gevoel. Nooit eerder scoorde ik vier keer in eerste klasse. Zo lang ben ik ook nog niet actief op dit niveau. Het fijne aan mijn doelpunten was dat we daardoor telkens in de match bleven.”

Nieuw perpectief

Begin december leek Malle-Beerse nog op de degradatie af te stevenen. Sindsdien kwam de kentering. Dani Wilms stelt dat vergelijken moeilijken is. “Deze groep hangt aan elkaar. Er staat een team op het veld, een strijdersblok. Het kopt dat we nu genaderd zijn tot op één punt van Eisden-Dorp. Indien we hen in de rangschikking kunnen voorbijgaan, stranden we op de achtste plaats en mogen de de play-offs spelen (wellicht tegen Halle-Gooik, red.). De komende opdrachten tegen provinciegenoten Herentals en Antwerpen zijn echter pittig.”