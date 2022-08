Dani Ramirez maakte in moeilijke omstandigheden debuut bij Zulte Waregem: “Toch van genoten”

Kampioen in Polen

Ramirez wordt mogelijk een zoveelste onbekende nieuwkomer die door het creatieve zoekwerk van Mbaye Leye en CEO Eddy Cordier aan de Gaverbeek belandde. In zijn vaderland kreeg hij weliswaar een stuk van zijn opleiding bij Real Madrid, maar doorbreken in La Liga hoorde er niet bij. Met het derde team van Real speelde hij op het derde niveau in Spanje, met Valencia B en Getafe B een reeksje hoger. Tot hij in 2017, op zijn 25ste, naar Polen verkaste. Met Stomil Olsztyn debuteerde hij er ook slechts in de tweede klasse, om met LKS Lodz na één jaar te promoveren naar de hoogste Ekstraklassa en vervolgens aan het eind van drie seizoenen bij Lech Poznan de titel te helpen veroveren. Maar omwille van een verzuurde relatie met coach Maciej Skorza liet hij zijn contract in Poznan ontbinden. Zulte Waregem, steeds op zoek naar transfervrije opportuniteiten, sloeg hem vervolgens aan de haak. “Ik had andere mogelijkheden in Polen en kon ook naar Cyprus, maar toen ik plots van Belgische belangstelling op de hoogte werd gebracht heb ik niet geaarzeld”, vertelt Ramirez. “Ik volg het Europese voetbal voldoende om de sterkte van de Belgische competitie te kennen. Toen ik hoorde dat er bij Zulte Waregem met Borja López een landgenoot was aangetrokken, heb ik telefonisch contact met hem gezocht. Neen, we kenden elkaar niet, maar hij was lovend over zijn eerste weken hier en over hoe het er in deze club aan toe gaat. Voor mij was dat voldoende om de stap te wagen.”