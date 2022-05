Dan toch, Torhout promoveert na lange eindronde alsnog naar tweede nationale: “Ook volgend seizoen zullen we een kleurrijke rol spelen”

“Nee, het feestgedruis is nog niet gaan liggen”, lacht Damon ons toe wanneer we hem maandagmiddag telefonisch bereiken. “Iedereen geniet nog na van de schitterende prestatie die we zondagmiddag volbracht hebben. Na ons verlies tegen Turnhout in onze eerste eindrondewedstrijd, bleven we met het gevoel achter dat we misschien iets te hard en overhaast getraind hebben naar aanloop van die match toe. De voorbije twee weken pakten we het iets relaxter en ontspannender aan en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik vond ons de betere ploeg en we toonden ons het efficiëntst voor doel. Een kwartier voor tijd zette ik een dubbel één-tweetje op met invaller Tibo Margo, met wie ik zowel op als naast het veld een goede connectie heb. Hij bediende me op het juiste moment en ik kon het leer hard in doel knallen.”